Šestasedmdesát nalezených kol bude ke koupi v pondělí 20. června od 14 do 16 hodin a ve středu 22. června 2022 od 10 do 12 hodin v prostoru bývalých kasáren – vjezd z ulice Žižkova. Jejich cena je v rozmezí od 100 do 500 korun. „O prodej levných kol je mezi lidmi vždy velký zájem. Podle sdělení pracovníků odboru vnitřních věcí magistrátu jde převážně o pánská kola nalezená v druhé polovině roku 2017 a v roce 2018. Město je ze zákona musí uskladňovat tři roky. Na některá se dá nasednout a odjet, další se hodí spíše na náhradní díly,“ říká primátor Jiří Svoboda.