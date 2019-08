Důležité rozhodování čeká na konci prázdnin českobudějovické zastupitele. Jihočeský kraj nabídl, že odkoupí podíl města v akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Ta spravuje rozsáhlý areál u Plané, který dříve patřil armádě.

Primátor Jiří Svoboda (ANO) by chtěl stanovisko zastupitelských klubů znát do 9. září, kdy se chystá další jednání města a kraje.

Třeba pro lídra pirátského zastupitelského klubu Lukáše Mareše je prodej přijatelným řešením. „Naše stanovisko je pořád stejné. Město by se toho mělo zbavit,“ říká Lukáš Mareš o letištním závazku s tím, že dotace pro areál neustále rostou. Příští rok by měly Budějovice dát už 70 milionů korun. „Jde samozřejmě o podmínky,“ zdůrazňuje ale Lukáš Mareš.

Prodej nevylučuje ani lídr budějovické ODS Martin Kuba. Ten ale upozorňuje, že věc není tak jednoduchá, zejména kvůli stanovení odpovídající ceny. Martin Kuba také míní, že by se zástupci města měli sejít nejdříve i s firmou, která nyní hledá strategického partnera pro rozvoj letiště.

Jak ocenit podíl Českých Budějovic v akciové společnosti, která spravuje letiště u Plané? To bude asi důležitá otázka příštích týdnů. Pokud město kývne na nabídku kraje, aby prodalo svůj podíl ve firmě.

Jsou ale i jiné možnosti, jak vyřešit skutečnost, že město nechce dál dotovat vzdušný přístav, který nyní usiluje o licenci pro mezinárodní provoz. Podle některých by navíc kraj mohl městu letité dotace vyrovnat třeba převodem části pozemků.

Juraj Thoma, náměstek primátora, uvedl, že zastupitelský klub Hnutí občané pro Budějovice projedná možnosti, jimiž by měl kraj městu kompenzovat, co od roku 2006 vložilo do akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice.

Do konce loňského roku to bylo 192 milionů korun. Příští rok by to mělo být dalších více než 70 milionů.

Podle Juraje Thomy by měl kraj na město převést část pozemků areálu. Ty získal bezplatným převodem, koupil jen kasárna.

Primátor Jiří Svoboda (ANO) by problém s městskou účastí na provozu letiště řešil i prodejem podílu v akciovce. „Pokud by byla rozumná a obhajitelná cena,“ říká Jiří Svoboda. Petr Braný (KSČM) je pro redukci příspěvku na příští rok po dohodě s krajem a řešení, třeba až v příštím roce. Upřednostnil by prodej akcií kraji. Lídr ODS Martin Kuba doporučuje mimo jiné, aby město nejprve poznalo názor firmy, která hledá kraji strategického partnera pro rozvoj letiště.

MLUVIT O CENĚ JE BRZY

Náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD) potvrdil, že představy města a kraje se v otázce ocenění akciové společnosti diametrálně rozcházejí. Hovořit o ceně podílu města je podle něj předčasné. Zatím jde jen o jednu z variant. “Ale přenechat městu část pozemků jsme vyloučili, protože při jednáních se strategickým partnerem budou naší zlatou cihličkou,“ uvedl včera Jaromír Novák.

Letiště provozuje akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice. Jejími vlastníky, každý s 50% podílem, jsou město České Budějovice a Jihočeský kraj.

Pozemky v letištním areálu vlastní Jihočeský kraj, na nějž majetek bývalého vojenského letiště bezúplatně převedl stát v květnu 2007.

Město na letišti nemá žádný nemovitý majetek.