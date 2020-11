Jihočeská metropole začíná připravovat svá školská zařízení na další várku dětí, které by se měly vrátit příští týden do lavic. Posílí i dosavadní zásobování mateřinek.

S očekávaným návratem žáků do škol poskytne město České Budějovice ochranné prostředky všem pedagogům ve zřizovaných mateřských a základních školách. „Ještě do konce týdne vydáme z městských zásob na 15 tisíc nanoroušek a okolo 500 litrů dezinfekce. Je to množství, které je podle našich zkušeností dostatečné, aby vystačilo do začátku vánočních prázdnin. Naší snahou je především další posílení protiepidemických opatření na školách a ochrana učitelů. Obnovením prezenční výuky a nástupem většiny školáků 30. listopadu dojde opět ke kumulaci lidí. Byť má současná situace koronavirové nákazy klesající tendenci, je stále žádoucí postupovat preventivně,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko.

Zatímco mateřinky jsou otevřené stále s výjimkou situací, kdy se v nich vyskytl koronavirus nebo žloutenka a musely být proto uzavřeny, tak základní školy kvůli vládním opatřením musely omezit výuku všechny. Nyní je smějí navštěvovat jen žáci prvních a druhých tříd.