Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích přejde od čtvrtka na prázdninový režim. Posledním dnem, kdy se pojede podle jízdních řádů pro pracovní den bude podle náměstka primátora Viktora Lavičky středa.

Zároveň končí provoz nočních linek, které už nevyjedou v noci z pátku na sobotu.

"Pro zavedení prázdninového provozu jsou tři zásadní důvody," říká Viktor Lavička. "Prvním je výpadek školáků z dopravy kvůli uzavření škol, druhým je pokles cestujících. Od minulého týdne jich ubylo dvacet až třicet procent. Třetím důvodem je, že se pandemie dotkla už i řidičů. Máme jich několik v karanténě a redukce linek umožní zálohování řidičů," vypočetl Viktor Lavička a připojil, že se může stát, že bude dopravní podnik potřebovat "každou ruku".

Prázdninový provoz by měl platit ve stejném období, jako mimořádná opatření vlády, zejména uzavření škol. "Zatím to bude po dobu opatření, která byla nastavena. Kdyby se školáci vrátili, vrátíme se i k běžnému provozu, školáci dopravu potřebují," konstatoval Viktor Lavička s tím, že z hygienických opatření aktuálně v MHD platí nutnost nošení roušek a nově jejich nošení i na zastávkách MHD. Poslán byl ale dotaz i na krajskou hygienickou stanici, jestli neupravit nějak nástup do vozů, třeba bez předních dveří. V tom ale město zatím počká na vyjádření hygieniků nebo krajského krizového štábu.