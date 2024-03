Opakovaně se ale k akci Ukliďme Česko připojí i město České Budějovice. „Rád bych vyzval občany, spolky, sportovní kluby i firmy, aby se společně s námi do téhle akce zapojili. Jako tradičně budu sbírat odpadky osobně a o zapojení požádám i celé vedení města a zaměstnance magistrátu. Už nyní víme o firmách a skupinách lidí, kteří se k jarnímu úklidu připojí. Bylo by hrozně fajn, kdyby se nás sešlo co nejvíc a ve všech částech Budějovic. Loni na podzim vyrazilo do našeho města v rámci této akce víc než 250 občanů. Celkem jsme sesbírali 2,5 tuny odpadků. Věřím, že teď na jaře nás bude ještě víc,“ řekl náměstek primátorky Michal Šebek, který akci na radnici organizuje.

Hlavní uklízecí den akce Ukliďme Česko se loni konal na apríla.Zdroj: archiv Ukliďme Česko

Občané, spolky, kluby i firmy mohou počítat s podporou magistrátu. Pracovníci odboru správa veřejných statků (SVS) poskytnou potřebné informace, rady, pomohou s výběrem tras, zkoordinují jednotlivé skupiny, činnosti a zájemce. Vybaví vás pytli a rukavicemi. Pytle nasbíraného odpadu zdarma sveze a zlikviduje, po domluvě s odborem SVS, společnost FCC, s. r. o., která pro tento účel nabízí pytle a rukavice. Kontaktní osobou na magistrátu je Štěpánka Fořtová, telefon 386 802 519, e-mail fortovas@c-budejovice.cz.

V jižních Čechách se k účasti na Ukliďme Česko přihlásilo už 160 organizátorů z řad občanů, škol nebo spolků a ohlásily se i městské nebo obecní úřady. Podle celostátních organizátorů Ukliďme Česko bude hlavní úklidový den v sobotu 6. dubna. Ukliďme Česko na Českobudějovicku. Dobrovolníci vyrazili uklidit Branišovský les u sídliště Máj v Českých Budějovicích.Zdroj: Andrea VášákováHlavní podzimní úklidový den pak bude v sobotu 21. září, ale dobrovolníci se mohou zapojit i jindy. „Úklid můžete naplánovat v libovolném termínu, který vám vyhovuje. Pokud ale termín úklidu zvolíte v oficiální úklidový den nebo později, budeme moci váš úklid v případě vašeho zájmu a včasného vyplnění žádosti o balíček s materiálem podpořit úklidovými pomůckami,“ nabízejí pořadatelé. Podmínkou je registrace na webu akce nejpozději do 17. března.