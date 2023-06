Zástupci týmu, který připravoval kandidaturu Českých Budějovic na získání titulu Evropské hlavní město kultury 2028, jeli zčásti do Prahy a z části sledovali vyhlášení v Českých Budějovicích.

České Budějovice budou Evropským hlavním městem kultury 2028. | Foto: Pavel Balek

České Budějovice - V pátek 30. června 2023 začalo na ministerstvu kultury v Praze slavnostní vyhlašování vítěze finálového souboje o titul Evropské hlavní město kultury 2028. O tento titul usilovaly původně České Budějovice, Brno, Broumov a Liberec. Do finále se probojovaly České Budějovice a Broumov.

Titul je pro rok 2028 určen pro jedno české a jedno francouzské město. Mimořádně bude vybráno i jedno město mimo Unii z kandidátských zemí.

Ve finálovém souboji České Budějovice porazily Broumov a budou tak v roce 2028 jedním ze tří Evropských hlavních měst kultury. Rozhodla o tom mezinárodní komise. Prestižní titul je šancí představit kulturní prostředí města a kraje celé Evropě. Zároveň je to po třinácti letech možný impuls pro kulturu v celé České republice.

Velký tým

„Mám ohromnou radost a jsem hrdá na to, že se České Budějovice staly Evropským hlavním městem kultury. Ocenění je nejen poctou pro naše krásné město, ale také výsledkem tvrdé práce, vášně a oddanosti celého našeho širokého týmu. Těšíme se na další kroky, čeká nás hodně práce. Je to výsledek více než dvou let usilovné práce celého týmu, místních politiků a zapojených organizací a jsme moc šťastní, že se městu podařilo titul získat,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

„Jsem velmi potěšen, že Budějovice uspěly. Tento úspěch s sebou přinese mnoho příležitostí pro rozvoj našeho regionu, vize a strategie kandidatury respektují naše kulturní bohatství. Investice do kulturních zařízení budou mít pozitivní vliv na kvalitu života ve městě i v kraji a je nezbytné, aby město mělo dostatečné kapacity a zdroje a bylo schopné implementovat a realizovat projekty spojené s titulem EHMK,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Přihláška je závazek

„Naplnit vize přihlášky je závazek, na kterém je celý tým připraven pracovat. Jsme přesvědčeni, že naše vize (PERMA)KULTURY, která klade důraz na trvalou udržitelnost a kvalitu života obyvatel prostřednictvím umění, kultury a kulturního dědictví, je tím správným směrem, kterým bychom měli kráčet. Těší mě, že jsme se mohli spojit a spolupracovat s občany města a kraje,“ řekla kreativní manažer kandidatury Anna Hořejší. „Chystáme se nadále spolupracovat s Broumovem, kde na přípravě ke kandidatuře odvedli vynikající práci,“ dodala Hořejší.

„Zisk titulu je velký úspěch a děkuji celému týmu za jejich nasazení. Těšíme se na další kroky a navazování spolupráce a budeme se snažit propojovat různá odvětví a sektory, abychom dosáhli skutečně komplexního a udržitelného rozvoje. Věříme, že společně dokážeme vytvořit prostředí, které bude příznivé pro kulturu, hospodářství, sociální oblast i vzdělávání,“ sdělila radní pro kulturu Zuzana Kudláčková.

Budou hledat ředitele

Toto prestižní ocenění přichází jako ocenění jedinečného konceptu (PERMA)KULTURY, ambiciózních plánů do budoucna a také mimořádného zapojení místní komunity i dobrého propojení a zasíťování v rámci Evropské unie. Titul pomáhá ke kulturnímu i ekonomickému rozvoji měst a celých regionů. V následujících letech budou České Budějovice postupně spouštět projekty, které obohatí město i náš kraj. Na podzim proběhne setkání regionální kulturní obce s veřejností. Postupně budou pokračovat již probíhající projekty, startovat další a vše vyvrcholí v roce 2028, kdy se na nás soustředí pozornost celé Evropy. Dál bude pokračovat KUL.TURISTA ve městě i v celém kraji. Město vypíše výběrové řízení na nového ředitele nebo ředitelku zapsaného ústavu Budějovice 2028 a na nové pracovní pozice.

Budou se také otevírat výzvy pro dobrovolníky. Přihláška je na webu budejovice2028.cz dostupná už teď v angličtině, v průběhu července pak přibude její český překlad.

Titul Evropské hlavní město kultury je od roku 1985 vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Titulem EHMK se mohlo pyšnit už více než 60 evropských měst, od metropolí po desetitisícová městečka. Titul získala také Praha (2000) a Plzeň (2015) nebo naše partnerské město Linz (2009).