V Českých Budějovicích třeba přípravy znamenaly vznik projektu Kul.turista, který po celém městě předváděl například místní spolky a organizace věnující se kultuře.

Titul je vždy předem určen pro dvě evropské země pro daný rok. V roce 2028 bude vedle českého města držitelem titulu také francouzské město.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy, se ve čtvrtek konala prezentace před komisí, která hodnotila přihlášky čtyř českých měst. V pátek byl oznámen výsledek výběru. Menší ceremoniál byl i dost napínavý, protože už to několikrát vypadalo, že bude výsledek oznámen. Ale nakonec si zástupkyně komise ještě nechala přinést zvláštní schránku ve tvaru knihy, z níž následně vzala dva papíry se jmény vybraných měst. Nejprve to byl Broumov a jeho zástupci v sále okamžitě ocenili svůj úspěch potleskem a pokřiky. Totéž se po krátké chvíli opakovalo v případě Českých Budějovic.

"Mám obrovskou radost. Věřil jsem od začátku, že uspějeme," reagoval pro Deník na postup Českých Budějovic do užšího finále Juraj Thoma. "Děkuji celému týmu," zdůraznil Juraj Thoma a poukázal tím na práci širší skupiny, která se na přípravě přihlášky podílela a nyní ji čeká další práce. Juraj Thoma připojil, že je rád, že Budějovice uspěly v prvním kole. "Doufám, že ve druhém kole budeme stejně úspěšní," doplnil Juraj Thoma.

Soupeři ze severu a jihu

Nadšeni byli i zástupci Broumova. „Ještě teď jsem rozklepaná. Uspět v tak velké konkurenci bylo opravdu extrémně náročné. Ale je to na druhou stranu vzkaz všem těm pochybovačům, kteří nám, jako nejmenšímu kandidátu v historii nevěřili,“ řekla krátce po vyhlášení výsledků koordinátorka broumovské kandidatury Marie Silondi.

Přestože v případě Broumova jde o historicky nejmenší město (devět tisíc obyvatel), které do druhého kola soutěže postoupilo, na kandidatuře se podle Silondi podílel celý region, Královéhradecký kraj i polští sousedé. „Z celkového pohledu zastupujeme 30 procent Evropanů, kteří žijí v podobných místech, jako je Broumov. A je vidět, že naše vize dává smysl a chceme v ní dál pokračovat, tak abychom uspěli i ve finále,“ dodala Silondi. Ví však, že celý tým má před sebou zdatného soupeře z téměř stotisícových Českých Budějovic. „Ale ani této výzvy se nebojíme. Na druhou stranu i České Budějovice si titul zaslouží,“ uznala soupeře Silondi.

Také v jihočeské metropoli mají ze svého finálového soupeře respekt. „Broumov je pro nás paradoxně asi tím největším soupeřem. Má totiž velký nevyužitý potenciál. Napneme všechny síly, abychom jej porazili. Ale bude to opravdu těžké,“ řekla za budějovický tým Lucie Bílková.

Po čtvrteční prezentaci následoval rozhovor s porotou, která hodnotila například finanční zajištění kandidatury a následných kroků, evropský rozměr přihlášky nebo zapojení obyvatel. Podle Juraje Thomy, s nímž byl přítomen v Praze také současný primátor Jiří Svoboda, znamenaly otázky podrobné zkoumání celých příprav. To, že jihočeská metropole postoupila na rozdíl od Brna nebo Liberce si Juraj Thoma velice cení. "Je to doklad toho, že mají České Budějovice co nabídnout," zdůrazňuje Juraj Thoma. O projektu teď už bude rozhodovat nové zastupitelstvo, současná rada města schválila finanční rámec do konce tohoto roku. Juraj Thoma, do jehož kompetence kultura spadala přiznává, že by chtěl u projektu dál být.

Nyní totiž bude následovat finálový souboj s Broumovem o to, které město prestižní titul získá. Oba konkurenti se přitom budou muset vyrovnat i s připomínkami, které jim v příštích dnech zašle v rámci písemného hodnocení a rozhodnutí mezinárodní porota.

BROUMOV BUDĚJOVICE Počet obyvatel 7145 93 000 Divadla 1 6 Kina Klasické kino ve městě již dlouho nefunguje. V současnosti tuto roli plní Konferenční sál IC Broumovska s kapacitou 288 míst, kde se přibližně jednou za týden promítají filmy. 4 Galerie 3 6 Hudební klub 1 13 Muzeum 1 2

V předchozím volebním období získala kandidatura podporu napříč politickými stranami. Záměr města kandidovat na titul EHMK podpořila i budoucí primátorka města Dagmar Škodová Parmová, která se do příprav kandidatury zapojila již jako opoziční zastupitelka a zároveň děkanka Ekonomické fakulty JU. Podle Dagmar Škodové Parmové nabízí snaha získat prestižní titul hlavně velké příležitosti: „Naše kandidatura přináší pro město a celý region obrovský potenciál pro zviditelnění navenek, ale je to možné chápat i jako rámec pro rozvoj kulturního dění uvnitř města, které aktivizuje a zapojuje všechny skupiny obyvatel. Bude to i všeobecnou výzvou pro návštěvu naší metropole. Budu ráda, pokud se nyní ve finále do příprav zapojí všichni, tak aby se na našem titulu Evropského hlavního města kultury podíleli aktivní Budějčáci, studenti nebo lidé z okolních obcí. Prostě budeme tím žít všichni!“

Mezinárodní porotu zaujal koncept přihlášky, který skrze kulturu posiluje vztahy mezi lidmi, institucemi a krajinou. Dalšími kritérii byla připravenost projekty realizovat, včetně schopnosti zapojit obyvatele nebo navazovat evropská partnerství. Mezi Budějovicemi a Broumovem porota rozhodne v červenci 2023.

Přihláška Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury vznikala sedmnáct měsíců. Proces příprav zahrnoval osobní setkání přípravného týmu s regionálními kulturními aktéry, setkání pracovních skupin s odborníky napříč sektory, výzkumy mezi obyvateli města i mimořádnou grantovou výzvu pro kulturní organizace, v rámci které bylo podpořeno 14 projektů celkovou částkou 1 500 000 Kč. Koncept budějovické kandidatury zastřešuje pojem (PERMA)KULTURA. Původně zemědělský termín definuje trvale udržitelné prostředí. Město tak vysílá jasný signál, jak důležité je pro něj vytváření vztahů mezi lidmi a životním prostředím. Zároveň je pro něj důležité, aby změny, které kandidatura přinese, byly trvalé. Všechny projekty proto vycházejí z lokálních potřeb a témat, která mají zároveň potenciál oslovit i evropské publikum.

„Jedním příkladem za všechny může být projekt Ars Biologika propojující vědu a umění, který vychází z tradice Země Živitelky, poznatků Biologického centra AV ČR a zkušeností festivalu Ars Electronica v Linci. Přihláška obsahuje vedle 39 uměleckých projektů také strategii pro postupnou profesionalizaci kulturních aktérů, posilování participace obyvatel, nebo zapojení škol. Přihláška byla vzhledem k pravidlům soutěže až doposud tajná. Teď je dispozici na webu kandidatury budejovice2028.eu,“ říká Matěj Vlašánek, programový ředitel kandidatury.

Postupem do druhého kola získává město devět měsíců na rozpracování rozšířené verze přihlášky. V polovině listopadu zároveň proběhne setkání s jihočeskou kulturní obcí, ze kterého vzejde společný postup pro participativní dopracování přihlášky ve druhém kole.

Aby mohl spolek Budějovice 2028 lépe koordinovat přípravy přihlášky ve druhém kole i realizovat konkrétní projekty, měl by být transformován v zapsaný ústav zřizovaný společně městem České Budějovice a Jihočeským krajem.