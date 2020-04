Od 1. května 2020 začne v Českých Budějovicích znovu fungovat parkovací systém. Vláda totiž zrušila opatření, kterým dočasně omezila platnost modrých zón. Týká se to tisíců dojíždějících motoristů i obyvatel města.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se počítá s postupným obnovením systému, také proto, že 1. května je státní svátek a následují sobota a neděle. „Myslím, že bude dostatek času, aby se parkování ve městě v klidu vrátilo do původního stavu se všemi jeho pravidly,“ uvedl Viktor Lavička.

Řidiči by ale měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení, které upravuje konkrétní místní poměry. Například někde v modrých zónách dovoluje bezplatné stání i o víkendu. Několik týdnů, kdy byly parkovací automaty mimo provoz, bude pro budějovický dopravní podnik znamenat ztrátu v řádech milionů korun.

Změna a přechod k opětovnému fungování se bude týkat nejen modrých zón vyznačených v ulicích na předměstích a širším centru Českých Budějovic, ale také parkovišť na Mariánském náměstí a v Jírovcově ulici. Od 30. dubna večer bude na všech vjezdech do parkovišť spuštěna závora dolů. Pokladny přejdou z režimu „mimo provoz“ do standardního režimu. Ale protože o svátcích a víkendech se na zmíněných parkovištích neplatí, výjezdové závory zůstanou nahoře až do pondělí. Vozidla, která zde budou bez lístku z předešlých dnů, však musejí odjet nejpozději do pondělí ráno do šesti hodin.

Naplno by měl parkovací systém začít fungovat v jihočeské metropoli v pondělí 4. května 2020.

Zrušení parkovacích zón zaměstnalo v minulých dnech i českobudějovické strážníky. Řada řidičů zejména v historickém centru města si totiž vyložila opatření vlády tak, že neplatí ani značky vyznačující prostory pro parkování nebo naopak parkování zakazující. Vozidla pak běžně například na náměstí Přemysla Otakara II. stála i na místech, kde to vůbec není dovoleno.