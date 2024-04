Hlavním důvodem je to, že organizačnímu výboru, který je nyní zapsaným ústavem České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, se zdá, že celý projekt by znamenal příliš práce. „To by nám muselo město zaplatit trochu jiné peníze, abychom se tomu věnovali jako normálnímu zaměstnání,“ měl údajně pronést ještě nepřijatý ředitel vnitřní kontroly výdajů na občerstvení. „Naprosto s kolegou souhlasím,“ doplnil na apríla na utajené schůzce, ze které se Deníku nepodařilo získat žádný záznam, ředitel pro kreativní používání čepice a tvorbu ozdobných záložek.

Z výborně neinformovaného zastupitele ale v nestřežené chvíli vypadlo, že manažerské smlouvy zůstanou v platnosti a budou celé čtyři roky platné. Jinak by se musel doplatit celý kontrakt a ještě s pokutou! Kdyby to radnice neudělala, vystavila by se nebezpečí možná až několika desítek žalob, podle toho, kolik lidí nakonec bude v zapsaném ústavu dělat. (upřesnění - kolik bude přijato, za chybu se redakce omlouvá).

Našlo se ale zajímavé kompromisní řešení v tom, že i když se akce plánované pro rok 2028 zruší a lidé z ústavu naoko nebudou nic dělat, ve skutečnosti budou po celé čtyři roky podnikat cesty do dalších evropských měst kultury a budou si sebou smět vždy vzít tolik lidí, aby se vytížil autobus nebo letadlo a budou pravidelně informovat kohokoliv, kdo projeví zájem, jak to v jiných evropských hlavních městech kultury vypadá. Finálním výstupem bude reprezentativní barevná brožura na křídovém papíru. „Takových organizací už několik máme, kde se celé roky nic nedělá, tak jedna navíc se ztratí,“ měl se k tomu nechat slyšet jeden z místních politiků. A jeden z občanských návštěvníků zasedání budějovického zastupitelstva dodal, že se stejně ušetří, protože kvůli evropskému hlavnímu městu kultury by sem jezdilo plno delegací, za které by se muselo platit ubytování a občerstvení. „A to teď zaplať Pán Bůh odpadne,“ zdůraznil.

V Českých Budějovicích se konala první přípravná schůzka ke druhému kolu souboje o titul Evropské hlavní město kultury za Českou republiku v listopadu 2022.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Navíc jsme tomu stejně moc nerozuměli. Přihláška se podávala v angličtině, český překlad nebyl o moc lepší, a to, co přinesli jako zprávu do zastupitelstva, jsem nepochopil ani napočtvrté,“ doplnil a jako příklad ocitoval některé věty z podkladových materiálů: Kreativní vzdělávání (Kreativní Mysl) v rámci Dnů otevřených ateliérů JčK, Ženská práce (Womenpedia) v rámci Dnů otevřených ateliérů JčK, konference Kompas vzdělávání a doprovodné workshopy, vznik interního MediaHub-u pro systematickou a cílenou práci s médii nebo příprava na produkci merchandise (plakáty, trička, tašky, brože) za účelem budování povědomí o ČB EHMK 2028 a vybudování pozitivních vztahů s: tuzemskými i zahraničními partnery, osobnostmi, obyvateli kraje a mediálními kontakty. „Vždyť už jenom o nástupu nové ředitelky napsali, že se jedná o onboardingový proces,“ pokýval ustaraně hlavou.

Za Českou republiku by se tedy mohl stát Hlavním Evropským městem kultury v roce 2028 Broumov, který byl s Českými Budějovicemi ve finálovém výběru. Jenže první reakce z Broumova údajně zněla, že oni už si svou aprílovou legraci užili v rámci kandidatury, takže teď ať si s ní České Budějovice dělají, co chtějí.