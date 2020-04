Kde budou komunikace, kde veřejná zeleň a kde zastavitelné území. To je několik příkladů z věcí, které pro každé město či obec určuje územní plán. Kvůli novému stavebnímu zákonu se nyní do vytvoření nového územního plánu pustili i v Českých Budějovicích.

První návrh dokumentu už si může každý prohlédnout na webu města. Od pondělí také začala běžet lhůta jednoho měsíce, kdy může vznést své připomínky veřejnost. Podle náměstka primátora Juraje Thomy bude radnice podněty a připomínky přijímat do 27. května.

Na hlavní dokument k budoucímu rozvoji města je zvědavý například i Ivan Fabián z Pětidomí. Kromě jiného si připravuje návrh na zřízení kryté tržnice. „Budějovice by si zasloužily, aby tady byla trvalá tržnice. Mohla by být v Žižkových kasárnách u nádraží,“ říká Ivan Fabián s tím, že se zajímá i o dopravní koncepci radnice.

Současný územní plán jihočeské metropole byl přijat před dvaceti lety. Kvůli novému stavebnímu zákonu se připravuje nový dokument, který by po několika schváleních v zastupitelstvu měl být hotov v roce 2022.

Vášnivé debaty v zastupitelstvu, petice se stovkami podpisů a veřejná shromáždění. Takovou kulisu mělo před časem v Českých Budějovicích jednání o chystané změně územního plánu, která by pro tranzitní dopravu v jihočeské metropoli otevřela novou trasu. Měla vést od nového mostu u nemocnice, přes další nový most u Malého jezu až po Novohradskou ulici. Je to jeden z konkrétních příkladů, jak život ve městě ovlivňuje územní plán.

Teď v jihočeské metropoli připravují nový územní plán. Připomínky k návrhu zadání budou od veřejnosti přijímat na radnici už podruhé, jak upozorňuje náměstek primátora Juraj Thoma. Nové vyvěšení návrhu zadání i lhůta pro připomínky je reakcí na vládní opatření o omezení činnosti úřadů v době nouzového stavu a na následná opatření, kdy byl významně omezen přístup veřejnosti k úřední desce i na samotný magistrát. „Novým vyvěšením dáváme opakovaně možnost v rámci plnohodnotné lhůty veřejnosti se s dokumentem seznámit a případně uplatnit k němu připomínky či podněty. Současně chceme mít i právní jistotu, že proces pořizování nového územního plánu nebude v budoucnu kvůli lhůtám zpochybněn,“ vysvětluje Thoma.

Už v březnu bylo přijato na 50 podnětů a připomínek. „Chci ubezpečit ty, kteří už podali podnět nebo připomínku v rámci předchozího vyvěšení mezi 2. březnem a 1. dubnem letošního roku, že vše bude vypořádáno,“ říká Juraj Thoma a dodává, že není potřeba nové podání.

Plánovalo se, že zastupitelé budou návrh zadání nového územního plánu schvalovat v září 2020, ale není vyloučeno, že se proces zdrží. „Zatím počítám s původním harmonogramem, byť lhůty jsou velice napjaté a mimo jiné bude záležet i na množství a obsahu podaných podnětů a připomínek na jejich složitosti,“ přiblížil příští kroky radnice Juraj Thoma.

V návrhu je mimo jiné zahrnuto i několik záborů zemědělské půdy a její změna na stavební pozemky. Například u Švábova hrádku. Zastupitelé o tom rozhodli letos, když velký balík podnětů na změny územního plánu rozdělili. Některé schválili, zatímco jiné předali jako náměty skupině, která připravuje nový územní plán. Návrh zastupitele Tomáše Bouzka, aby se zábory zemědělské půdy vůbec neprojednávaly, který byl zdůvodněný ohledy na životní prostředí, neuspěl.

Připravovaný dokument čeká kromě projednávání v zastupitelstvu i veřejná debata, při které bude také možné vznášet podněty a připomínky.

V současné době se proces pořízení nového územního plánu České Budějovice nachází ve fázi projednání návrhu zadání. Ten stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Až na základě schváleného zadání se bude zpracovávat samotný návrh územního plánu, který bude určovat konkrétní řešení navržených ploch a regulačních podmínek na území města.