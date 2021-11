Na okraji Českých Budějovic v Českém Vrbném začne v pondělí 8. listopadu úplná uzavírka Husovy třídy. Bude se týkat úseku mezi křižovatkami s Krčínovou ulicí a ulicí U Dráhy. Objížďka bude vedena po místních komunikacích. Dá se ale předpokládat, že bude znamenat zdržení a stejně tak i zvýšení provozu na souběžné výpadovce na Písek na silnici I/20.

Oprava má trvat do 28. listopadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky stávající komunikace v části Husovy třídy, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí U Dráhy v Českém Vrbném do křižovatky s ulicí Krčínovou. „Opravovat se bude úsek dlouhý 500 metrů v šířce dvou jízdních pruhů, což je 6 metrů včetně vodících proužků a zpevněné krajnice,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu odfrézováním. Také se chystá vybourání poškozených obrub a osazení nových, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace, položení asfaltové vrstvy na vozovku včetně napojení sjezdů a čištění nánosů ve stávajícím příkopu. Práce si vyžádají úplnou uzavírku od 8. do 28. listopadu 2021 a bude je provádět společnost EUROVIA CS, a.s.

Objížďka při uzavírce Husovy třídy v Českých Budějovicích v listopadu 2021.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Omezení na Okružní mají brzy skončit

Z velkých dopravních omezení už by ale v nejbližších dnech měly skončit práce na okružní křižovatce v Okružní ulici, kde se pro Ředitelství silnic a dálnic ČR přidává bypass ve směru od Rudolfovské k výpadovce na Lišov. Cílem je podle ŘSD zkapacitnění křižovatky a rychlejší odbavení velkého počtu vozidel, protože se zde často v dopravní špičce tvoří kolony.

Pokračovat bude ale uzavírka Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka v Českých Budějovicích, která potrvá nejméně do poloviny prosince. Podle povětrnostních podmínek možná až do jara, ale v tom případě by byly zmíněné komunikace koncem roku zprovozněny alespoň provizorně. Rekonstrukce Plavské a L. M. Pařízka je společnou akcí Jihočeského kraje a Českých Budějovic. Aktuálně je v českých Budějovicích uzavřen kvůli rekonstrukci také most v ulici Karla IV. na okraji Senovážného náměstí. Práce financované městem tady mají skončit nejpozději ve 2. polovině listopadu.

V jihočeské metropoli je také kvůli stavbě D3 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřena Dobrovodská ulice v úseku u budoucího tunelu Pohůrka. Toto omezení má trvat do srpna 2022. Objížďka je vedena po Ledenické ulici. Zároveň je uzavřena Vidovská ulice na okraji Českých Budějovic kvůli stavbě D3. A dále jen vozidla do 3,5 tuny smějí na provizorní objížďku staveniště Jižní tangenty (investice Jihočeského kraje) mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. Pro těžší vozidla je hlavní objízdná trasa vedena přes I/3.

V okrese se také nedá projet přes Trocnov, kde se pro Jihočeský kraj staví nový most a kolem Strážkovic se při zkušebním provozu obchvatu projíždí v krátkém úseku směrem od Nové Vsi na semafory po provizorní komunikaci. Omezen provoz je také na mimoúrovňové křižovatce mezi Českým Vrbným, Bavorovicemi a Dasným kvůli rekonstrukci mostu na křižovatce, práce se provádějí pro ŘSD.