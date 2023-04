Na tři dny podle tradice umlknou zvony z kostelů, protože "odlétají" do Říma. V Českých Budějovicích je nahradí obří řehtačky - takzvané hrkače.

Mohutné burácení a hlasité povely zazněly ve čtvrtek 6. dubna centrem Českých Budějovic. Po roce se opět vrátily do jihočeské metropole hrkače, které mají nahradit zvony. Stovky diváků sledovaly ve čtvrtek večer působivé divadlo, které se bude o Velikonocích ještě několikrát opakovat.

Kdy můžete hrkání vidět

Hrkat se bude ještě v pátek v 8, ve 12, v 15 a v 19 hodin, v pátek se také od 6 do 12 hodin budou tesat kříže. V sobotu se bude hrkat v 8 a ve 12 hodin. Sobotní průvod bude mít i pohřební ráz.

Celkem dvaasedmdesát hrkačů a dále bubeníci a další dobrovolníci rozděleni do čtyř proudů prošli od Piaristického náměstí centrem Budějovic, aby se následně spojili do jednoho proudu na náměstí Přemysla Otakara II. a vrátili se na Piaristické náměstí.

Jak potvrdila za pořadatele Eva Marčíková připraveno je stejně jako v minulých letech i tesání křížů na náměstí Přemysla Otakara II. a další program. Kříže na náměstí mají symbolizovat křížovou cestu.

S hrkači jdou dobrovolníci. "Základ dobrovolníků je stejný jako minulý rok. Další se obměňují. Někdo přijde jen na jednu cestu. Dříve jsme dopředu psali seznam, teď to prostě necháváme, kdo přijde," popisuje zákulisí neobvyklé atrakce Eva Marčíková. Pro všechny účastníky je to především osobní účast v neobvyklém duchu na velkém křesťanském svátku, který připomíná Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Akci je ale třeba i technicky připravit. Takže všech 72 hrkačů se před akcí kontroluje, opravuje a pokud se náhodou nějaký porouchá, jako třeba ve čtvrtek při generálce, je co nejdříve opraven, protože organizátoři disponují i malou dílnou.