Ve vozech českobudějovické městské hromadné dopravy (MHD) bude možná platba jízdného kartou. Dopravní podnik města České Budějovice (DPMČB) už dokončil soutěž na nový odbavovací systém. Projekt má být dokončen v první polovině příštího roku.

Nový odbavovací systém je součástí velkého projektu modernizace palubních technologií vozidel a dopravního dispečinku. Realizace projektu již byla zahájena a bude dokončena v první polovině příštího roku. Soutěž vyhrála společnost AŽD a vysoutěžená cena celého projektu je 73 400 594 Kč bez DPH.

Po dlouhodobém úsilí se dopravnímu podniku podařilo překonat četné administrativní průtahy a přinést tak cestujícím bezkontaktní platby jízdného v celé síti linek MHD v Českých Budějovicích. Výhodou elektronického odbavení bude jeho efektivita a rychlost. Při platbě ve vozidle se nebude tisknout kód na papírovou jízdenku a platnost jízdného bude možnost prokázat přímo platební kartou. Celý systém má nadstandardní zabezpečení a splňuje veškeré požadavky na ochranu dat.

Kromě moderního způsobu odbavení je součástí projektu pořízení nových technologií pro dispečerské řízení. Mezi ně patří digitální radiová sít a nové vozidlové palubní počítače, které umožní preferenci autobusů a trolejbusů na světelných křižovatkách ve městě.

„Cestování veřejnou dopravou tím posuneme o kus dál a věřím, že zkvalitnění a zatraktivnění našich služeb cestující uvítají. Nové technologie jsou připraveny pro další budoucí rozvoj a aplikaci nových služeb v rámci města,“ říká Slavoj Dolejš, ředitel DPMČB.

„Jsem velice rád, že se managementu dopravního podniku podařilo dotáhnout tento projekt do realizační fáze. Pro město i pro cestující je to další část do skládačky tzv. chytrých dopravních řešení, která budou součástí nově zaváděných telematických systémů,“ sdělil náměstek primátora Viktor Lavička a doplnil, že město České Budějovice ve spolupráci s dopravním podnikem také finišuje na důležitém dopravním projektu s názvem Dopravně informační a řídící centrum, které by mělo výrazně pomoci s přetíženou českobudějovickou dopravou.