Podle náměstka primátora Viktora Lavičky má s řešením problému pomoci vyhledávací studie, která se nyní začne připravovat. Ve finále by měla určit dvě vhodné lokality, mezi nimiž by se vybírala ta pravá.

Do tří let by mohla podle náměstka primátora Viktora Lavičky stát v Českých Budějovicích nová sportovní hala. Spíše jednodušší zařízení, třeba i prioritně zaměřené na rekreační sport. Teprve potom by město mohlo začít v klidu zkoumat, co s halou ve Stromovce a jestli na jejím místě stavět nové velké víceúčelové zařízení s kapacitou pro tisíce diváků nebo ji rekonstruovat. Je to jedna z variant možného budoucího postupu.

Radnice chce rozhodovat o budoucích investicích s pomocí studie, kterou nyní nechá zpracovat. Dokument se bude týkat možného umístění nové haly a navíc i vodního světa. Ve hře je totiž podle Viktora Lavičky i zřízení dalšího plaveckého areálu ve městě, aby se doplnila současná nabídka. Náměstek primátora Viktor Vojtko ale upozorňuje, že by město nemělo stavět velké aquacentrum. „To by měla být komerční výstavba ze soukromých peněz,“ naznačuje Viktor Vojtko, že město se v tomto ohledu nechystá na nějaký obří projekt.

VHODNÉ PLOCHY

Vyhledávací studie bude limitována několika požadavky na vhodné plochy. „Mělo by to být na pozemcích města s dostatečnou infrastrukturou,“ říká Viktor Lavička. Nutný je třeba prostor pro budoucí parkoviště nebo napojení na horkovod. A naznačuje, že vhodné lokality by mohly být třeba mezi sídlišti Máj a Vltava, kde bydlí i tisíce občanů.

DVĚ LOKALITY

Ve finále by radnice chtěla mít nabídnuté dvě lokality ve městě, ze kterých se vybere ta nejlepší. Jakmile bude vyhledávací studie hotova, začnou se upřesňovat parametry objektu – kapacita diváků, rozměry a hrací plochy. S tím, že zřejmě bude spíše zaměřena na rekreační sport. „Sehnat v Českých Budějovicích místo v hale pro hobby sport je velmi těžké,“ vysvětluje Viktor Lavička.

Až by jednodušší hala někde ve městě stála, lze se podle Viktora Lavičky bavit i o rekonstrukci nebo nové hale ve Stromovce. I když podle Viktora Vojtka není vyloučeno, že by se rovnou stavělo i na místě dnešní haly ve Stromovce. „Stále si myslím, že by zde mělo vzniknoutněco zajímavého, nadregionálního významu. Ale to je ale běh na dlouhou trať, po těch zkušenostech, co máme,“ připomíná Viktor Vojtko neúspěšné minulé pokusy o nový sportovní stánek a zdůrazňuje nutnost důkladné přípravy.

Novou sportovní halu chtějí Budějovice už řadu let. Poslední pokus ukončilo město minulý rok, mj. proto, že firmy ve výběrovém řízení chtěly za realizaci akce nejméně 489 milionů, ale radnice měla připraveno jen 312 milionů.