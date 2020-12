“Lidé si je mohou koupit ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 8 do 15 hodin přímo ve dvoře sídla společnosti v ulici Jaroslava Haška," říká primátor Jiří Svoboda.

"Kapři vylovení z městských rybníků se letos budou prodávat na Lannově třídě před obchodem Dědouch, na náměstíčku v sídlišti Šumava, na Pražské u zastávky MHD Družba a také před prodejnou společnosti, a to od 21. prosince do 23. prosince 2020, vždy od 8 do 16 hodin,“ dodává Jiří Svoboda. Cena kaprů v první jakosti je 79 korun a ve výběru 89 korun za kilogram.

Vánoční stromky budou na výběr v několika druzích. Například smrček vysoký 1,5 m koupí zájemce za 180 korun, do 2 m za 200 korun, borovici 1,5 m za 230 korun a do 2 m za 260 korun a třeba 1?5 m vysoká kavkazská jedle bude za 390 korun a smrk pichlavý 1,5 m za 160 korun.