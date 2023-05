Břehy Vltavy a Malše v jihočeské metropoli se mají v příštích letech hodně změnit. První akcí města byla přeměna nábřeží v parku v Dukelské ulici.

Architektonická studie Město a voda se zaměřuje na klíčová území, jako je centrum města, tj. Zátkovo nábřeží, Mlýnská stoka v parku Na Sadech či prostor Vltavy mezi českobudějovickým výstavištěm a sportovním areálem SKP. | Foto: Atelier 8000

Náplavku podél řeky Malše v délce 1,3 kilometru chce město České Budějovice přeměnit na pás posezení nebo kaváren přímo u hladiny. Další novinky se chystají také u Vltavy.

Za pár let by měla českobudějovická nábřeží podél Malše a Vltavy vypadat úplně jinak než dnes. V rámci dlouhodobého plánu nazvaného Město a voda chce radnice upravit prostor před Kulturním domem Slavie i naproti krajskému soudu a změnit se má například také park Háječek. Podle náměstka primátorky Petra Maroše se jen podél Malše změní náplavka v délce 1,3 kilometru.

Prvním krokem nyní byla rekonstrukce parku v Dukelské ulici, při níž se mimo jiné nechalo odstranit zábradlí u řeky Malše a břeh nově dostal náplavku přístupnou až k hladině s úvazy pro několik malých lodí.

Planetárium v Háječku už bez plotu

Podle budějovického radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby se centrum města přesouvá z náměstí Přemysla Otakara II. na Sokolský ostrov a přilehlé plochy u řek. Vedle akcí města se připravují i krajské. "V parku Háječek chceme dát pryč plot kolem planetária a otevřít soutok více veřejnosti," říká Martin Kuba o jednom z chystaných záměrů na soutoku Vltavy a Malše.

Podle Martina Kuby patří k připravovaným plánům také cyklostezka podél levobřežky a větší zpřístupnění areálu výstaviště v období mimo jednotlivé akce. Na tom pracuje město společně s Výstavištěm České Budějovice.

Sluneční ostrov u Vltavy

"Ještě v létě by měl být otevřen nový sportovně relaxační areál u sídliště Vltava," doplňuje Martin Kuba další projekt. Mezi řekou Vltavou a stejnojmenným sídlištěm mají přibýt kurty na plážový volejbal, dětské herní prvky pro menší děti a další atrakce včetně restauračního zázemí. U Vltavy zhruba na úrovni Nerudovy ulice se pak chystá záměr nazvaný Sluneční ostrov. Ten by měl přinést i další relaxační vodní plochu v podobě krátkého vodního kanálu nebo přístaviště.

Na mnoha záměrech mají spolupracovat České Budějovice a Jihočeský kraj, významné slovo má mít také Povodí Vltavy. Především ohledně financování. Plány jsou v různém stupni realizace. Některé se objevily už v minulém volebním období za bývalé koalice. Pro některé jsou zatím k dispozici jen studie. Jiné už pokročily do fáze projektových příprav pro stavební povolení. Aktuálně by se mohli obyvatelé Českých Budějovic nejdrříve dočkat úprav podél Malše před Kulturním domem Slavie. V delším horizontu pak i nové náplavky až k Biskupské ulici. Pěší by chodili až na úrovni hladiny a mohli by si posedět třeba i v nových kavárnách na sníženém pruhu nábřeží hned u vody.