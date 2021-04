Vedení města si slibuje od kandidatury restart kultury a cestovního ruchu. Počítá i s doprovodnými příznivými ekonomickými efekty.

Spolek Budějovice 2028 se stane tzv. dozorovou organizací přípravy přihlášky na titul. Členy týmu tvoří kulturní manažeři z Českých Budějovic, z nichž někteří se podíleli i na úspěšné kandidatuře Plzně na tento titul v roce 2015. Jejich úkolem bude koordinace veškerých činností vedoucích k tvorbě a podání přihlášky. K tomu by mělo dojít začátkem roku 2022. Přesný termín vyhlásí Ministerstvo kultury České republiky.

“Jsem rád, že se podařilo sestavit tým odborníků, kteří pocházejí z našeho města a zároveň mají cenné zkušenosti z dalších kandidátských měst a relevantních projektů. Je vidět, že Budějovice mají co nabídnout,” komentuje výběr přípravného týmu primátor Jiří Svoboda.

Přihláška tvoří vizi kultury pro město

Přihláška není jen mnohostránkový dokument. Je to vize, kterou se chce město prezentovat. Je to plán kulturních a společenských akcí, zahraniční spolupráce, marketingová strategie. „Tvorba samotné přihlášky je až vrcholem, který v podstatě vyjadřuje připravenost na titul, rámcový kulturní program, rozsah spolupráce s dalšími subjekty, udržitelnost projektu. Podmínkou podání přihlášky je zpracování kulturní strategie, která v Budějovicích dlouhodobě chybí. Ta bude zároveň výstupem, který městu zůstane, a to bez ohledu na úspěch kandidatury,” nastiňuje přípravy ředitel kandidatury Lukáš Černý.

O kandidatuře Českých Budějovic se diskutuje již delší dobu. V prosinci minulého roku záměr schválila rada města. Tým dozorové organizace nyní chystá plán příprav, který představí zastupitelům. Oslovovat začne i další instituce, které by se do příprav měly zapojit. „Není to jen kandidatura města, ale celého regionu. Spolupráce s krajem bude zásadní. Stejně tak se všemi místními kulturními organizacemi, pořadateli a podnikateli. Plzeňská kandidatura nám ukázala, že nutnou podmínkou kandidatury je široký konsenzus a podpora napříč všemi lokálními partnery. Tuto skutečnost hodnotila právě v případě Plzně porota velmi pozitivně a jako důležitý faktor se ukázala i v praxi,” vysvětluje Ondřej Kašpárek, člen správní rady spolku a jeden z členů organizačního týmu Plzeň 2015.

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií dvěma či více městům z různých evropských států. Ta mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Titulem se mohlo od roku 1985 pyšnit už přes šedesát měst, od metropolí po dvacetitisícová městečka (např. pro rok 2024 titul získal rakouský Bad Ischl se 14 tisíci obyvatel). V České republice jej poprvé získala Praha v roce 2000 a Plzeň v roce 2015. České město bude na řadě znovu v roce 2028. Záměr podat přihlášku už oznámilo například Brno, Liberec a Broumov. S těmito konkurenty se nyní utkají i Budějovice. O vítězi rozhodne mezinárodní porota ve dvoukolovém hodnocení v průběhu roku 2022.

A co titul městu přinese? "V případě úspěšné kandidatury třeba pozitivní kulturní a společenské dopady i měřitelné ekonomické výsledky. Plzni přinesl titul v roce 2015 celkem 580 uspořádaných akcí, kolem 1,2 milionu návštěvníků, kteří zde utratili přes 560 milionů korun, hoteliérům pak 255 tisíc přenocování a celému regionu 388 nových pracovních míst," vypočítává odborník na propagaci Petr Meškán.

„Kandidatura na Evropské hlavní město kultury je pro nás velkou příležitostí. Ze zkušenosti z dalších kandidátských měst víme, že už samotná příprava přihlášky má velice pozitivní efekt. Očekávám, že se stane důležitým podkladem pro koncepční změny v kultuře a v cestovním ruchu bez ohledu na zisk titulu. Rozhodně je to tedy příležitost k rozvíření vod a impulz k rozsáhlejším změnám,” komentuje záměr první náměstek primátora Juraj Thoma.

Podle náměstka Thomy je pro kandidaturu vhodná doba i s ohledem na připravované investice do kulturní infrastruktury. Pomoci může významně i kultuře a cestovnímu ruchu zasaženými dopady pandemie. „České Budějovice připravují hned několik rozsáhlých investic. Rekonstrukce se dočká Slavie či Dům umění, Senovážné náměstí a další dlouho zanedbávaná veřejná prostranství. Kandidatura na titul Evropského hlavního města kultury dává těmto projektům společný cíl a náplň. Při vhodném načasování pomůže kandidatura nové kulturní prostory správně nastartovat a dát jim i po dramaturgické stránce náležitý evropský věhlas. Všem místním kulturním institucím ale i všem pořadatelům a podnikatelům v cestovním ruchu nabízí kandidatura Budějovic tolik potřebný restart po covidové krizi,” vysvětluje kandidaturu v širších souvislostech Juraj Thoma.

Ke kandidatuře už byl spuštěn i nový web na adrese www.budejovice2028.cz.