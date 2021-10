V Českých Budějovicích bude dražší jízdné v městské hromadné dopravě. Rada města o tom jednala v pondělí na zvláštním zasedání, které se věnovalo pouze Dopravnímu podniku města České Budějovice.

Navýšení jízdného bylo Radou města schváleno, změny DPMCB nyní připraví k oficiálnímu potvrzení v dodatku „Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028“ konkrétně pro rok 2022.

Cena základní jednotlivé jízdenky bude podle tiskové mluvčí dopravního podniku Barbory Smudkové sjednocena na ceně 20 Kč, a to včetně SMS jízdenek, které si nyní mohli cestující zakoupit za 25 Kč.

Od tohoto se odvíjí i další změna ceny jízdenek jednotlivých (např. zlevněná za 10 Kč místo 7 Kč, celodenní za 75 Kč místo 50 Kč, resp. místo 70 Kč za SMS jízdenku – i v tomto případě došlo ke sjednocení ceny SMS jízdenky s dalšími typy). O 10 % se navýší také cena předplatních kupónů. Navýšení ceny bylo schváleno i pro osoby přepravované za speciální cenu. S výjimkou dárců krve, účastníků odboje a odporu proti komunismu a válečných veteránů, u kterých zůstává cena kupónu na 200 Kč ročně, budou moci cestující přepravovaní za speciální cenu roční kupóny zakoupit za 500 Kč. Toto se týká i cestujících ve věkové kategorii 65-75 let, osoby nad 75 let věku budou moci nově cestovat s předem schváleným dokladem bez dalšího doplatku nebo kupónu.

Již zakoupené předplatní jízdenky budou samozřejmě jejich držitelům platit až do konce jejich platnosti. Co se týče jednotlivých jízdenek, které si např. cestující nakoupili do zásoby, bude možné tyto s doplatkem vyměnit v informačních kancelářích. Více informací a podrobností poskytne podle Barbory Smudkové DPMCB v informačních materiálech pro veřejnost.