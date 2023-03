České Budějovice - I letos se jihočeská metropole připojí k Hodině Země. K celosvětové akci zaměřené na ochranu klimatu se připojí v sobotu 25. března 2023 v čase od 20.30 do 21.30 hodin, kdy se zhasne osvětlení radnice na náměstí Přemysla Otakara II. „Jde o symbolickou akci zavedenou Světovým fondem na ochranu přírody, při níž se zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Dáváme tím najevo, že nám ochrana klimatu není lhostejná. Klimatická krize se týká nás všech a k odvrácení jejích nejhorších dopadů by měl svým dílem přispět každý,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že se do kampaně také zapojují rodiny i jednotlivci třeba tím, že doma na hodinu zhasnou světla, vypnou spotřebiče, dají si vlastní ekologický závazek a najdou si čas na podrobnější vysvětlení situace svým potomkům.