V pátek 15. ledna spustilo ministerstvo zdravotnictví online registrační systém pro očkování seniorů nad 80 let proti covidu-19. Město České Budějovice proto od pondělí 18. ledna otevře registrační místa pro očkování, jejichž cílem je pomoci občanům této věkové kategorie s vyplněním příslušného online formuláře.

„Předpokládáme, že ne všichni senioři starší 80 let mají přístup k počítači nebo k internetu, někteří nemají ve svém blízkém okolí ani příbuzné, kteří by jim s vyplněním registrace pomohli. Proto jsme se v rámci vedení krizového štábu města rozhodli pro zřízení několika míst ve vytipovaných lokalitách Budějovic a poskytnout tam počítačovou techniku i personál, který by seniorům mohl podat informace a pomoci s vyplněním formuláře,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

„V pondělí tak zprovozníme zatím celkem 6 míst. Jako první se nabízí prostor nyní uzavřeného Turistického informačního centra v přízemí historické radnice ve vchodu č. 2 na náměstí Přemysla Otakara II. Občanům na sídlišti Máj bude k dispozici Komunitní centrum Máj v ulici A. Barcala, předprodejní místa dopravního podniku města v obchodním centru IGY a Mercury, dále v ZŠ Bezdrevská, v kanceláři Správy domů města v Čéčově ulici č. 44 a případně další místa vzniknou podle potřeby v prostorách některých základních škol provozovaných městem,“ sdělil Viktor Lavička, náměstek primátora.

Registrační místa budou od 18. ledna otevřena od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Zájemci z řad seniorů budou k registraci potřebovat občanský průkaz, kartu pojištěnce a svůj mobilní telefon, na který jim přijde potvrzovací kód.

„Při poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům v terénu pomohou a poradí také zaměstnanci Městské charity a LEDAXu o.p.s. Budeme jednat i s dalšími neziskovými organizacemi o případném zapojení do pomoci, jako je ADRA nebo Diecézní charita v Českých Budějovicích,“ řekl Viktor Vojtko, náměstek primátora pro sociální problematiku a dodal, že informace o registračních místech města se občané mohou dozvědět také na telefonní lince 702 168 593, kterou provozuje město v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Seznam adres registračních míst zřízených českobudějovickou radnicí:

Turistické informační centrum, budova radnice, vchod č. 2 - nám. Př. Otakara II. /1; Komunitní centrum Máj - Ant. Barcala 40; ZŠ Bezdrevská - Bezdrevská 3; Dopravní podnik města, kancelář předprodej jízdenek - IGY centrum Pražská tř. 1247/24; Dopravní podnik města, kancelář předprodej jízdenek - OC Mercury, Nádražní 1759; Kancelář Správy domů města - Čéčova ulice č. 44.

Jihočeský kraj, jak již Deník informoval, s registrací pomáhá také. Od pátku 15. ledna funguje bezplatná informační linka pro zájemce starší 80 let, kde lze žádat pomoc s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu. Na číslo 800 100 450 lze volat v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Od tohoto dne bude centrální rezervační systém podle jihočeského hejtmana Martina Kuby zpřístupněn zatím jen pro občany věkové kategorie 80+.

Podle Martina Kuby má informační linka seniorům co nejvíce usnadnit přístup k očkování. „Pro úspěšné vyřízení telefonátu – registrace, budou muset operátorovi sdělit své jméno a příjmení, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav a očkovací centrum, kde by chtěli být očkováni. Pokud si dotyčný nebude jistý, zda je pro něj očkování vhodné, měl by to zkonzultovat s praktickým lékařem,“ upřesnil hejtman.