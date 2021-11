Českobudějovická rada města schválila v pondělí 22. listopadu 2021 ceny pro vodné a stočné, které budou platit v krajském městě od 1. ledna 2022. Meziroční nárůst ceny pro vodné a stočné je 3,84 %, tedy vyjádřeno v absolutní výši o 2,88 Kč za metr krychlový (2,62 Kč + platná sazba DPH). Celková cena je v součtu 78 Kč za metr krychlový (70,91 Kč + platná sazba DPH). Pevná složka vodného a stočného se nemění.

Pravidla pro meziroční úpravu ceny pro vodné a stočné jsou přesně stanovena koncesní smlouvou se společností ČEVAK, kterou město vysoutěžilo. Tato koncesní smlouva platí od 1.1.2019. “Když se podíváme na růst inflace, cen potravin, a především skokový růst energii, je navýšení cen vodného a stočného skutečně minimální. Navíc je celková cena za vodné a stočné dlouhodobě nižší než u srovnatelných měst v České republice, a přesto nám plně umožňuje realizovat obnovu vodohospodářského majetku, jak nám předepisuje legislativa,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

„Průměrný dopad na jednoho odběratele při spotřebě 80 litrů vody za den představuje necelých sedm korun za měsíc,“ doplnil k cenové změně ekonomický ředitel společnosti ČEVAK Miloš Trnka. Pachtovné (nájemné), které platí vodohospodářská společnost ČEVAK vlastníkovi, statutárnímu městu České Budějovice, zůstává v meziročním vyjádření stejné. To bude i v příštím roce činit více než 227 milionu korun. Nová cena vodného a stočného v Českých Budějovicích bude platit od 1. ledna 2022.

Poplatek za odpad zůstane v Českých Budějovicích i v příštím roce stejný a bude na osobu a rok činit 680 korun. Osvobozeni jsou od něj senioři nad 75 let a děti do tří let věku.