Úžasné jubileum 105 let ve středu 9. února 2022 oslavila v Českých Budějovicích paní Blažena Strachotová. Pochází ze Slavičína na Zlínsku, už několik desítek let ale bydlí v jihočeské metropoli.

Gratulace a květiny, kvůli koronaviru však třeba i jen zprostředkovaně, přijala v posledních dnech nejen od rodiny, ale také od primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody. Jubilantka se narodila 9. února 1917 na Moravě, kde také dlouho žila. V době jejího narození byl například svržen za první světové války ruský car… Zažila jako své současníky všechny československé i české prezidenty, počínaje T. G. Masarykem!

K jubileu dostane vitální dáma i oblíbený ořechový dort upečený snachou podle receptu, který kdysi jubilantka dostala od tchýně.

Od sousedů: Koupání v ledu a Vídeň, hlavní město zácp

Oblíbená marmeláda

Nyní bydlí Blažena Strachotová v Domě s pečovatelskou službou Nerudova, kde některé služby klientům zajišťuje sousední Centrum sociálních služeb Staroměstská.

Primátor Jiří Svoboda chodil, dokud to bylo možné, přát jubilantce pravidelně. „Letos tam kvůli pandemii covidu nepůjdu. Je mi to dost líto, protože jubilantka je neuvěřitelná. Ve svých úctyhodných 105 letech občas sama uvaří, každý den si připravuje teplé snídaně, bílou kávu, chleba s máslem, někdy s medem nebo marmeládou z černého rybízu, kterou má moc ráda. Ve výběru jídla nemá žádná omezení. Pravidelně cvičí a spolubydlící o ní mluví jen v superlativech. V televizi sleduje veškeré dění a jejím přáním bylo nechat se očkovat proti covidu, což se jí splnilo už třikrát,“ říká primátor, který věří, že až to situace dovolí, bude opět stoleté jubilanty v jihočeské metropoli navštěvovat.

Paní Blažena Strachotová pochází z pěti dětí a je vyučenou řeznicí. Pracovala na různých místech, například v sodovkárně, kterou vlastnila rodina jejího budoucího manžela. Když provozovnu znárodnili, dělala závoznici. Často vzpomíná na rodný Slavičín i na válečné období a těžkou práci po válce v Ostravě.

Nový Kaufland v Budějovicích u sídliště Máj už má skla i parking, podívejte se

Stoletých je skoro třicet

Oslavenkyni byly dárek a přání od primátora předány prostřednictvím personálu domova. Gratulovali jí také zástupci CSS Staroměstská. „Přejeme všem našim jubilantům,“ zmínil ředitel centra Jiří Tetour. Budějovických jubilantek a jubilantů, kteří měli letos oslavit sto a více let bylo na počátku roku 27, z toho 21 žen. Dohromady jim mělo letos být neuvěřitelných 2 740 let.