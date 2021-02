Zastupitelé jihočeské metropole na svém posledním zasedání tento týden zrušili na návrh Šimona Hellera (KDU-ČSL) výbor pro veřejnou správu a informační technologie. Šimon Heller patří ke koalici ANO, Občané pro Budějovice, Lidovci a TOP 09, Starostové a Čisté Budějovice, která má v zastupitelstvu většinu. V čele výboru stál Josef Špak z opozičních Pirátů.

Šimon Heller zdůvodnil návrh především tím, že výbor se poslední čtyři měsíce nesešel. "Ani distančně. Od Pirátů bych čekal víc," naznačil Šimon Heller, že současnou epidemickou situaci, kdy se jiné orgány zastupitelstva scházejí, nepovažuje za překážku práce výboru. „Výbor pro veřejnou správu a IT dlouhodobě nefunguje. Například od října 2020 se nesešel prezenčně ani distančně, což je více než čtyři měsíce. V oblasti IT se prakticky neposunulo nic od samotného vzniku výboru v roce 2018. Za těchto podmínek je pro mě z hlediska zodpovědného hospodáře zcela neefektivní vydávat 60 tisíc korun měsíčně na plat předsedy výboru. Tyto peníze můžeme využít mnohem lépe pro rozvoj města,“ říká ke svému návrhu Šimon Heller a připojuje, že podle oficiálních záznamů se výbor pro IT a veřejnou správu sešel v roce 2020 pětkrát a v roce 2021 ani jednou.

Zastupitelstvo ze zákona zřizuje finanční a kontrolní výbor, ostatní výbory podle uvážení. Výbor pro veřejnou správu a informační technologie byl zřízen v tomto volebním období a měl zlepšit komunikaci mezi radnicí a občany přímo v jednotlivých částech města a starat se také o rozvoj informačních technologií na radnici. Už při jeho ustavení ale zazněla kritika, že o informační technologie se dosud dostatečně staral jeden z odborů magistrátu a komunikaci s občany zajišťovaly už komise ustavené radou města.

Překvapivé ovšem bylo, že koaliční zastupitel přinesl návrh rovnou až na pondělní jednání, dopředu nebyl tento bod vůbec zařazen do programu. Proto pirátský zastupitelský klub označil návrh za politicky motivovaný. Josef Špak, předseda zrušeného výboru připomněl, že piráti navrhli už vloni, aby byl předseda výboru neuvolněný, takže by nepobíral podobný plat jako náměstci. "Zastupitelský klub Pirátů již v červnu 2019 navrhoval zrušení plného úvazku pro předsedu výboru, protože jsme jej vnímali jako nadbytečný. O tomto návrhu nebyla ani připuštěna diskuse. Za poslední rok, kdy jsem výbor vedl, se podařilo prosadit například zlepšení kvality videopřenosů ze zastupitelstva. Také se stala použitelnou online mapa kontejnerů na tříděný odpad tak, že se dají snáze najít nádoby, kterých je málo, například na tuky nebo kovový odpad," uvedl Josef Špak.

A Josef Špak upozornil také na to, že pozice výboru nebyla taková, jak se původně uvažovalo, předseda totiž měl být zván na zasedání rady města. "Již za doby působení mého předchůdce Lukáše Mareše byli členové Výboru pro veřejnou správu a IT neustále drženi v nejistotě, zda předsedovi výboru bude radou povolena účast na jejím jednání. Toho se navíc ani nelze plnohodnotně účastnit v případě, že účastník jednání nemá k dispozici potřebné podklady, které jsem ve většině případů neměl. Již na konci roku 2019 jsem navíc přestal být na jednání zván, a to bez odůvodnění," doplnil Josef Špak. Svatomír Mlčoch z pirátského klubu také připomněl, že pokud se má hovořit o úsporách je otázkou, jestli má město mít šest náměstků primátora.

V diskuzi se také řada zastupitelů ptala na to, jak budou pokračovat místní skupiny v jednotlivých čtvrtích, složené z obyvatel města, které působily pod výborem. Podle primátora Jiřího Svobody budou tyto skupiny pokračovat, ale pod radou města a v jejich čele bude člen zastupitelstva jako předseda nové komise rady města. Pozice předsedy této komise by měla být neuvolněná a o jeho nominaci rozhodne rada města v nejbližších týdnech.

Opoziční ODS však dala najevo, že pondělním hlasováním o výboru debata nemusí skončit. Občanští demokraté požádali o celkové náklady na chod výboru a podle Martina Kuby se budou ptát, co za tyto peníze město dostalo.

Při hlasování pak zrušení výboru podpořila jasná většina zastupitelů včetně Pirátů.