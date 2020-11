Zdroj: Archiv Hanky Pospíšilové„Jsme skupina vyjadřující solidaritu navzdory tomu, že česká vláda ji nevyjadřuje,“ přibližuje lékařka, která jezdí do tábora Moria jako dobrovolnice každé tři měsíce na týden až dva. Bere si dovolenou a výdaje si hradí sama.

Jaká je na místě situace? „ Děti tam žijí obklopené odpadky, ve špatných hygienických podmínkách, bez teplé a čisté vody, není dostatek pitné vody. Trpí průjmy a zvrací. Nemají přístup k řádné lékařské pomoci, tu suplují pouze dobrovolníci,“ líčí Hanka Pospíšilová a pokračuje: „Spí v letních stanech. V zimě lidi budou umrzat, pokud se něco nezmění.“

O získání pomoci od vlády se Hanka Pospíšilová snažila, ale marně. Že by Česká republika přijala malé uprchlíky bez doprovodu, vypadá nereálně. Rozhodla se tedy pomoci dětem tam. „Hledala jsem konkrétní děti z tábora, které bychom mohli podporovat,“ začíná své vyprávění o projektu. S tím jí pomohla řecká organizace Iliaktida, která již vybraným malým běžencům bez doprovodu poskytuje skromné ubytování a stravu. „Přímo dětem peníze dát nejde,“ vysvětluje, proč zvolila organizaci, jež zajistí smysluplné využití peněz.

Jak to funguje? V tuto chvíli na dva transparentní účty přispívá skupina 182 lidí. Na každé dítě je potřeba získat 30 euro. „Pokud lidé chtějí pomoci, mohou přispívat i méně. Na jedno dítě se pak skládají až tři lidé,“ objasňuje. Skupina s Hankou Pospíšilovou pomáhá nyní 145 takovým dětem ve věku od půl roku do 18 let.

Změna prostředí a lepší životní podmínky prospěly po fyzické a psychické stránce. „V utečeneckém táboře strádají. Musí se vyrovnat se spoustou traumat. S tím, že nemají rodiče, co zažily ve vlastní zemi, co se přihodilo po cestě a že jsou v cizím prostředí, v jiné kultuře a samy. Je to pro ně těžké,“ nastiňuje lékařka. Díky příspěvkům děti mohou i studovat. „Chtěli bychom, aby tyto děti neskončily v Řecku na ulici nebo v parku, tak jako většina těch, které v osmnácti zařízení opouštějí, aniž by uměly alespoň nějaký evropský jazyk,“ vysvětluje.

Hanka Pospíšilová se kromě pomoci dětem snaží o šíření povědomí o solidaritě a soucitu, k čemuž hledá ambasadory projektu Pomoc dětem na útěku. Projekt podporují všechny humanitární organizace v ČR zabývající se migrací.

Hanka Pospíšilová



pochází z Českých Budějovic, v Českém Krumlově, v Praze a Londýně působí jako lékařka

poprvé byla jako dobrovolník v uprchlickém táboře Moria ve skladu, poté začala jezdit jako lékařka za Medical Voluteers International, na místě byla 8x, naposledy v červnu

přišla s projekty Obrázky na útěku a Pomoc dětem na útěku, chcete-li pomoci i vy, kontaktujte projekt přes stejnojmenný facebook