Lucie Procházková upozornila, že do finálového boje na Sokolském ostrově se dostali historicky poprvé králové čtyř škol, aby se utkali o korunu krále Budějovického Majálesu. „Bodově skončil na prvním místě Matyáš Hosnedl z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka s 7 443 body, druhý byl Jakub Stavárek z Gymnázia Jírovcova s 7 149 body a na třetím místě se se shodným počtem 5 327 bodů umístili králové František Čoudek z Biskupského gymnázia a Vojtěch Štika z Česko-anglického gymnázia. Rozhodla ale finální hra, ve které velice těsně zvítězil Matyáš Hosnedl z GJVJ," dodala Lenka Procházková. Pro Deník už v týdnu Matyáš Hosnedl k souboji o titul krále majálesu uvedl, že jeho gymnázium se zapojuje oproti jiným školám o dost více. "Vždycky se rádo zapojovalo, což je velkou výhodou, že máme zapálené studenty," zdůraznil Matyáš Hosnedl. O body, které umožňují postup do finále, totiž bojují celé školy.

Celý festival byl slavnostně zahájen v neděli 21. 5. na Sokolském ostrově v beduínském stanu. Pár slov pronesla samotná primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová a celým večerem diváky provedla bývalá ředitelka Budějovického Majálesu Bianka Machová. V dalších dnech byl na mnoha místech ve městě připraven program nejen pro studenty, ale pro všechny Budějčáky.

Hned v pondělí na Sokolském ostrově a v Žižkárně probíhaly jamy, na kterých studenti předvedli, co umí a sbírali tak další body pro svou školu. Skvělé jazzové odpoledne si na Sokolském ostrově mohl užít ten, kdo zde počkal na kapelu Will It Jazz? Mezitím se v Žižkárně rozjela takzvaná Recyklát stage, na které vystoupili interpreti, kteří rozhodně nebyli na Budějovickém Majálesu poprvé. Řadí se mezi ně například strakoničtí Nixon Lads nebo funková kapela Batáty. Jelikož je Budějovický Majáles pro všechny věkové kategorie, byl pro děti v Divoku připraven filmový program od Anifilmu. Podobně bohatý program byl připraven i na další dny.

„Budějovický Majáles by se nemohl uskutečnit bez významné podpory Statutárního města České Budějovice, Národního pivovaru Budějovického Budvaru a produkčního a technického partnera Borovka event. Organizátoři Budějovického Majálesu dbali na pohodlí a bezpečnost obyvatel Českých Budějovic dodržováním nočního klidu a v rámci prevence byli připraveni na různé krizové situace. Po každé akci byl také zajištěn úklid," poděkovala hlavním partnerům a zdůraznila ohledně organizace akce Lucie Procházková.

Budějovický Majáles připravuje několik měsíců skupina několika desítek dobrovolníků z různých škol.