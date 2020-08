Už několik let město České Budějovice ve spolupráci s dopravním podnikem nabízejí první školní den jízdu zdarma.

„Letos mohou cestující této nabídky využít v úterý 1. září v čase od 7 do 14 hodin na všech spojích. Hlavním smyslem této akce, kterou veřejnost s potěšením kvituje, je pomoci školákům i jejich rodičům. Začátek školního roku bývá spojen s vyřizováním různých dokladů a s nárůstem individuální dopravy. Bezplatná jízda poskytuje dostatek času, aby si žáci či studenti prostřednictvím MHD vyřídili potřebné záležitosti. Rodiče doprovázející své děti do škol tak mohou nechat svá auta doma,“ doporučuje primátor Jiří Svoboda.

Dopravní podnik spolu s městem připravil i další vstřícný krok ke studentům. Přichází s rozšířenou nabídkou pro studenty od 16 do 26 let, kteří si doposud mohli koupit pouze časový kupón MHD na tři měsíce za 510 korun.

„Rada města na svém jednání 24.8. 2020 schválila návrh zvýhodněné půlroční a roční varianty,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička. Rozšíření sortimentu časových předplatních jízdenek ve zlevněném jízdném se týká kategorií - žák základní a střední školy starší 16 let a student vysoké školy do 26 let věku. „Vycházíme tak vstříc široké poptávce studentů, a to o zlevněné jízdné 180 denní za 950 korun a roční za 1515 korun. Z cen je patrné, že se jedná o motivační zvýhodnění s časovou slevou podle délky kupónu,“ dodává náměstek Viktor Lavička. Dopravní podnik tento druh kupónů právě začal prodávat.