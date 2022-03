U Budějovic už se jižní tangenta rýsuje od Včelné po Roudné, podívejte se

A jaká pravidla pro návštěvy platí?

- Všichni návštěvníci by měli být zdraví. Ti, co se cítí nemocní, především pokud mají kašel, rýmu, zvýšenou teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti nebo čichu, by měli zůstat doma.

- Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum, nemocnice doporučuje maximálně dvě osoby k lůžku na 15 minut.

- Během návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2/KN95 bez výdechového ventilu.

- Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy je zapotřebí si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.

„Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. I nadále žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na jednu osobu. Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice,“ dodává mluvčí nemocnice Iva Nováková.