Přesné termíny, konkrétní úkoly a mezi nimi třeba startovací byty pro mladé. Takové úpravy strategického plánu města by si přála opozice v českobudějovickém zastupitelstvu.

Plán navazuje na starší dokumenty, popisuje třeba priority, na které by se měla samospráva zaměřit, jako je řešení dopravních problémů nebo vytváření pracovních příležitostí či ochrana životního prostředí.

Ale například podle opozičního zastupitele Martina Kuby obsahuje málo konkrétních úkolů a hemží se obecnými proklamacemi. „Měli bychom stanovit, co město ovlivní vlastními silami, určit priority a termíny,“ navrhuje vylepšení dokumentu Martin Kuba. Další opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch by doporučil v plánu zdůraznit přípravu výstavby startovacích bytů pro mladé.

Náměstek primátora Juraj Thoma ve strategickém plánu očekává úpravy. K jejich projednání by mohlo v zastupitelstvu dojít v termínu listopad, prosinec letošního roku.

Na posledním budějovickém zastupitelstvu provázela jednání o strategickém plánu města velká debata.

Opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS) kritizoval dokument třeba proto, že z jeho pohledu není dostatečně kvalitní. Desetiletý strategický plán města do roku 2027 mohl být zpracován podle Martina Kuby daleko lépe. „Je to nic neříkající materiál,“ myslí si Martin Kuba a dodává, že je plán plný obecných frází a chybí zde třeba jasné termíny a úkoly, které by se měly splnit.

A opoziční zastupitel připojuje příklad jiných podobných materiálů, které byly v minulosti vypracovány, ale s malým skutečným efektem, což považuje za plýtvání penězi. „Kolik studií jsme viděli o letišti,“ upozorňuje Martin Kuba na to, že současná situace kolem letiště je dosti vzdálena některým dříve prezentovaným optimistickým odhadům. A Martin Kuba má i další výtku k podobným zakázkám, které si město nechalo udělat v minulých letech, nebo jejich zadání v nejbližší době chystá. „Na magistrátu je pět set lidí a náměstek, který to má v gesci,“ naznačuje Martin Kuba, že podle jeho názoru by například radnice měla vlastními silami zvládnout nové webové stránky města a způsob internetové komunikace s občany.

Opozice v českobudějovickém zastupitelstvu by si také přála, aby ve strategickém plánu města nebo v rozpočtu radnice více pamatovala na startovací byty pro mladé. Podle zastupitele Martina Kuby je třeba pět milionů na tento rok na přípravu projektu příliš málo. Zastupitel Svatomír Mlčoch (SZ) zase poukázal na to, že v Brně nebo Liberci už takové možnosti rozvíjejí.

Náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB) v debatě připustil ohledně strategického plánu, že jeho současná podoba není ideální. Ale vzápětí naznačil, že když se schvaloval, zdaleka nezaznívala tak tvrdá kritika, ani od ODS. „V roce 2017 ho zastupitelstvo schválilo takhle,“ zdůraznil Juraj Thoma. „Nečekejme od toho zázraky,“ dodal náměstek primátora, ale s tím, že nevylučuje úpravy dokumentu. „Proto jsem řekl, že se může ukázat, že je třeba do strategického plánu sáhnout,“ dodal Juraj Thoma. Připojil ale, že to, co může mnohdy vypadat úsměvně, má reálný pozitivní výsledek. Třeba kritiku pasáže o lepší informovanosti cizinců, odmítl s tím, že se projevila cizojazyčnými tabulkami na magistrátu u přepážek s některými poplatky, protože je mohou hradit i lidé, kteří neumějí dobře česky.

Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) se zase radnice neobejde bez externí spolupráce na webu a správě sítě. „ Městský web je velký, robustní, je na něm řada napojených databází,“ zdůrazňuje Petr Holický. Specializovaná firma proto má na starosti provoz sítě a nyní s radnicí připravuje vylepšenou podobu stránek. „Web nevypadá tak, jak by měl působit,“ uznává Petr Holický a dodává, že samostatně se nyní uvažuje o celkové obnově webu společně s marketingovou propagací města. Externí pohled někoho zvnějšku radnice by přitom mohl být výhodný, míní Petr Holický.