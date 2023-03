Pro představitele státu vyráběli v Budějovicích protokolární pera od roku 1848 do nástupu totality. Václav Klaus dostal první pero nové edice, jejíž zbývající kusy odpočívají v trezoru.

Plnicí pera Hardtmuth z prezidentské kolekce byla navržena a vyrobena ve speciální limitované sérii deset kusů. | Foto: hardtmuth.cz

Budějovická firma Koh-i-noor Hardtmuth proslulá výrobou psacích potřeb vyráběla protokolární a inaugurační pera pro představitele státu už od dob Františka Josefa I. od roku 1848. Tradice v Československu skončila až nástupem totality. Když ale při inauguraci prezidenta Václava Klause selhalo pero, které měl připraveno hradní kanceláří, rozhodli se v Koh-i-nooru na dlouhou tradici navázat a vyrobili speciální sérii President. První kus darem dostal Václav Klaus.

"Jedná se o exkluzivní limitovanou sérii speciálních prezidentských per, která byla vyrobena v počtu deseti kusů. Jedno pero bylo předáno v roce 2008 prezidentu Václavu Klausovi a zbývajících devět per je uloženo v trezoru. Jedná se o očíslovanou sérii od jedné do deseti," přibližuje unikátní výrobek světoznámé firmy mluvčí Koh-i-noor Hardtmuth Jan Kubát.

"Pera z edice President jsou vyrobena pro prezidenty České republiky a jsou jim společností Koh-i-noor Hardtmuth darována. Prezident Václav Klaus použil pero při své druhé inauguraci a nadále ho používal jako protokolární pero," dodává Jan Kubát.

Zbývajících devět kusů série zatím odpočívá v trezoru a na budoucí uživatele z Pražského hradu čeká. Miloš Zeman podle Jana Kubáta pero odmítl. Koh-i-noor Hardtmuth vyráběl a předával protokolární a inaugurační pera představitelům státu už od dob Františka Josefa I. Od roku 1848 tato tradice přetrvávala i v Československu až do nástupu totality a obnovena byla v roce 2008 Václavem Klausem.

Jestli bude nový prezident Petr Pavel používat unikát od jihočeské firmy, se zatím neví. Inaugurační pero se vyrábělo v Brně. "Poslanecká sněmovna nás ve věci výroby inauguračního pera neoslovila a možnost předání protokolárního pera novému prezidentovi je předmětem dalších jednání," uvedl Jan Kubát.

I když jsou pera ve firemním trezoru, z výše uvedených důvodů si je nelze koupit. "Z pochopitelných důvodů to není vůbec možné. Pera jsou určena jako čestný dar pouze prezidentům České republiky," zdůrazňuje Jan Kubát.

Pokud by si ale někdo chtěl nechat udělat v Budějovicích exkluzivní pero na zakázku, uspěl by. Ve firmě je dělají. "Koh-i-noor Hardtmuth má ve výrobě per dlouholetou tradici, a proto pera na zakázku vyrábíme," zmínil Jan Kubát s tím, že aktuálně jsou ve výrobním programu desítky variant per.

Ve výjimečné edici President se jedná o pera, která v době výroby byla ohodnocena na necelých sto tisíc korun. Tělo pera je vyrobeno z organického skla, všechny kovové části pak ze zlata s jemnou povrchovou vrstvou platiny.