Známá bývalá vyhlídková kavárna Perla v Koldomu na českobudějovické Pražské třídě se již podruhé otevře návštěvníkům a pamětníkům. Počátkem listopadu loňského roku byl o dny otevřených dveří mimořádný zájem. Proto se město a útvar hlavního architekta rozhodly uspořádat je znovu, tentokrát ve dnech od 30. června do 2. července, vždy od 15 do 19 hodin.

Kolektivní dům na Pražské třídě je kulturní památkou od roku 2011. V minulosti tam bylo například oblíbené kino Vesmír i zmiňovaná kavárna. Koldům byl vybudován jako experiment v letech 1958 až 1964. Je to první celopanelová montovaná stavba na jihu Čech a představuje významné dílo československé architektury 60. let 20. století. Při jeho vzniku byly použity ve své době úplně nové technologie. Stavba má nesporné architektonické kvality, dokládá bruselský styl. V Budějovicích je to ojedinělý a unikátní prostor s nádherným výhledem na celé město.

"Loňská akce byla velice zdařilá," říká k představení zajímavého prostoru širší veřejnosti českobudějovický patriot a autor mnoha knih o městě Milan Binder. Kavárna zde ukončila provoz před několika lety, aktuálně prostor patří pod Správu domů, která obhospodařuje velkou část městských nemovitostí.