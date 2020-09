Ustavující zasedání má za sebou odborná porota pro architektonickou soutěž, kterou uspořádá město České Budějovice kvůli výstavbě bytových domů ve Čtyřech Dvorech.

Porota se 16. září 2020 na ustavující schůzi seznámila s urbanistickou studií, kterou má město k dispozici pro lokalitu bývalého vojenského areálu. Členové také projednali soutěžní podklady a podmínky pro chystanou architektonickou soutěž.

Nový bytový dům 4 Dvory bude stát na okraji sídliště Šumava v ulici E. Rošického. "Město zde vlastní pozemek a dům nabídne až 180 bytů. V odborné porotě jsou zastoupeni významní architekti, představitelé města a také poradci, například ze Správy domů s.r.o.,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že samotná soutěž bude vyhlášena 1. října 2020.

„Odevzdání soutěžních návrhů by mělo být 16. listopadu. Poté dojde k jejich přezkoušení, a to v čase od 16.11. do 29.11. Hodnotící jednání poroty bude v týdnu od 30.11. do 4.12. 2020,“ upřesňuje harmonogram architektonické soutěže náměstek primátora. S výstavbou bytů by se mělo začít po projektové přípravě pravděpodobně v letech 2023 až 2024.