Konec června znamená tradičně vysvědčení na závěr školního roku. Čtenářům Deníku nabídla redakce možnost jedno vysvědčení dát i vedení Českých Budějovic. Někteří toho využili a práci radnice oznámkovali.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

Nová koalice vede město od loňského října. Mezi jedničkáře se zatím podle mínění některých čtenářů Deníku za svou práci nedostala. Redakce uspořádala známkovací anketu, ve které mohli čtenáři vystavit vedení města vysvědčení ve vybraných oblastech. Někteří čtenáři možnost využili. Výsledky vám přinášíme. Hodnocení se týkalo následujících čtyř oblastí: dopravy včetně parkování a stezek pro pěší a cyklisty; bytové politiky a toho, jak dostupné jsou byty ve městě; bezpečnosti, tedy jestli je město bezpečným místem pro život a jakou má vstřícnost sociální politiky; podpory sportu včetně dostupnosti sportovišť i nabídky vyžití pro volný čas.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za České Budějovice. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku.

Jak se dalo čekat, nejhůře dopadla doprava, to je pravidlem u všech podobných anket v Českých Budějovicích. Je ale možné, že se mimo jiné jedná vedle hodnocení práce koalice také o postesk nad dopravní situací v jihočeské metropoli. Čtenáři dali v průměru jasnou čtyřku. Bylo sice i dost těch, kteří dali radnici jedničku, drtivě ale převažovala pětka. Průměr pak vyšel na 3,85, zaokrouhleno čtyři. Nejlépe z hodnocených oblastí dopadl sport, tam novému vedení města těsně unikla dvojka.

Bez jedniček

Jednotlivé oblasti dopadly následovně: doprava (průměr 3,85 tj. 4), bytová politika (3,7 tj. 4), bezpečné místo pro život (3,28 tj. 3) a podporu sportu (2,51 tj. 3). Výsledné známky jsou po zaokrouhlení. Hlasujících bylo od 337 do 427, nejvíce u dopravy.

„Není to žádný hezký výsledek,“ komentovala známky budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Upozornila ale, že něco víc než půl roku v čele města není čas, kdy by se dala uskutečnit zásadní zlepšení. Podle primátorky se vedení města snaží dělat co nejvíce. V dopravě si Dagmar Škodová Parmová slibuje hlavní obrat od zprovoznění dálničního obchvatu Budějovic. V týdnu byla uvedena do provozu Jižní tangenta financovaná krajem. „Doprava se víceméně řeší průběžně, daří se nám velké stavby posouvat vpřed od té doby, co máme stejnou koalici v Budějovicích i v kraji," připomněla Dagmar Škodová Parmová i úsilí hejtmanství ohledně dálnice D3. „Severní spojka by se mohla začít stavět příští rok,“ doplnila Dagmar Škodová Parmová.

Skoro dvojka za dvě haly

K nejlepšímu výsledku u sportu a nabídky pro volný čas primátorka zmínila, že se v tom odráží celková podpora sportu, například sportovních akademií, mládežnických sportovních aktivit a třeba i zahájená výstavba dvou nových hal při základní škole na Máji a v Dukelské ulici. „Haly už se staví. Také jsme se opřeli do organizace Olympiády dětí a mládeže a myslím, že to veřejnost vnímá,“ říká Dagmar Škodová Parmová.

Pohled na České Budějovice. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Ohledně bytové politiky mají České Budějovice k dispozici aktuálně 1800 městských bytů. A chystá se výstavba dalších městských bytů ve Čtyřech Dvorech. „Máme představu jak získat finance, aby to nebylo na etapy, ale rovnou v celé kapacitě. Ve spolupráci s krajem bychom měli realizovat bytovou výstavbu v areálu dolní nemocnice. V roce 2025 by se mělo v části areálu začít stavět a v roce 2026 začít bydlet,“ připomíná Dagmar Škodová Parmová záměry města a kraje.

Nový ředitel

V oblasti bezpečnosti očekává primátorka ve výhledu jednoho roku výsledky nástupu nového ředitele do čela městské policie. „Některá ta opatření jsou znatelnější,“ dodává Dagmar Škodová Parmová. „Předpokládám, že příští vysvědčení bude lepší,“ zdůrazňuje Dagmar Škodová Parmová s úsměvem.

I sama ostatně v závěru školního roku rozdá hodnocení. Díky tomu, že zůstala v malém rozsahu působit na Jihočeské univerzitě. Ještě zkouší a jednoho jejího doktoranda čekají zkoušky. „Ještě mě to známkování provází,“ říká Dagmar Škodová Parmová. Očekává ale lepší výsledek, protože se nejedná o půl roku ale pět let práce. „Ne všechno se dá změnit mávnutím kouzelného proutku,“ říká v souvislosti s hodnocením radnice od čtenářů Dagmar Škodová Parmová.

Kompletní výsledky ankety najdete ZDE

Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Vysvědčení čtenářů Deníku radnicímZdroj: Deník/ Redakce