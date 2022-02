Na nezvyklou adresu, která figuruje v radniční mailové komunikaci, upozornila na posledním jednání zastupitelstva tento týden opozice. Zastupitel za ODS a hejtman Martin Kuba to zkritizoval jako výsledek tří let práce současné koalice poté, kdy po komunálních volbách tvrdila, jak je pro ni oblast informačních technologií a modernizace státní správy důležitá. A naznačil, že taková adresa v korespondenci může vzbudit nedůvěru občanů při komunikaci s radnicí. "Mimochodem, tohle je v dnešní době spamů přesně ten typ adresy, ze které mail přirozeně smažete, protože nečekáte, že by byl z úřadu," říká Martin Kuba.

Rezervace přes soukromníka

Podle radního Viktora Vojtka (STAN) se "cizí" adresa objevuje v komunikaci s úřadem proto, že přes soukromou firmu funguje rezervační systém. Je to z důvodu bezpečnosti počítačového systému na radnici.

Do budoucna se to ale má změnit. "Jakmile jsem to zjistil, zadal jsem kolegům z odboru, aby připravili informaci, kolik by to stálo a co to bude vyžadovat," uvedl Viktor Vojtko s tím, že úpravy budou chtít investici do lepšího vybavení. Změna by se měla odehrát podle Viktora Vojtka maximálně v řádu pár měsíců. Zároveň Viktor Vojtko zdůraznil, že veškerá komunikace radnice s veřejností plně odpovídá zákonu na ochranu soukromých údajů a informace v rezervačním systému slouží výhradně pro komunikaci s úřadem a k ničemu dalšímu.

Současná úprava byla nastavena před časem, když se za koronaviru pozměnilo fungování úřadů. Dodnes ale nikdo na problém cizí internetové adresy v komunikaci s městem stížnost nevznesl. Viktor Vojtko také zmínil, že podobné služby poskytuje brněnská firma i jiným institucím v republice.