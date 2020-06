O změnách ve strategii rozvoje Teplárny České Budějovice v pátek 5. června 2020 jednali zastupitelé jihočeské metropole. Stalo se tak na zasedání, které se kvůli hygienickým opatřením opět konalo na palubovce haly ve Stromovce.

Firma, která patří městu, má podle primátora Jiřího Svobody postupně opustit spalování uhlí. Vzniklou mezeru mají zaplnit jednak dodávky pro teplárnu z Temelína, které bude firma dále distribuovat přes svou síť.

Výroba v samotné teplárně má navíc v příštích letech uhlí nahradit dřevěnou štěpkou a také vhodnou částí komunálních odpadů. Jak uvedl Jiří Svoboda motivace pro změny je ekologická, protože se sníží zatížení ovzduší, ale i ekonomická. „Cena emisních povolenek roste,“ upozornil při jednání Jiří Svoboda. Rada města by sice mohla změnu ve strategii schválit sama, ale protože se jedná o rozhodnutí, které ovlivní teplárnu na desítky let, věc skončila na programu celého zastupitelstva.

Debata se týkala hlavně chystaného spalování komunálních odpadů. Předpokládá se, že kvůli tomu vznikne zařízení ve Vrátě, kde je dnes záložní zdroj teplárny.

Opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch přednesl k návrhu rady města několik doplňujících návrhů, mimo jiné požádal, aby se odpady dovážely jen z Jihočeského kraje a z poloviny po železnici. S tím souhlasila většina zastupitelů. Podporu naopak nenašel třeba návrh, aby se předem stanovilo, že si v novém subjektu, který by pro spalování odpadu mohl vzniknout, měly většinový vliv obce nebo kraj.

Změnu strategie ale většina zastupitelů schválila.

Jeden z bodů jednání se týkal také dopadu epidemie koronaviru na rozpočet města. Podle náměstka primátora Petra Holického by mělo město podle nynějších informací přijít na příjmech zhruba o 350 milionů korun. Očekává se ale, že ztráty budou nejméně kolem 400 milionů. Pokrýt je mají rezervy a v krajním případě úvěr. Ten má nyní město přes 500 milionů. Podle náměstka si může město půjčit ještě přibližně jednou tolik, aniž by to představovalo pro obecní pokladnu kritickou zátěž.