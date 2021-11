Podle primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody je ale plánované zvýšení menší, než v některých jiných městech v regionu nebo i České republice. "Například Písek o sedmnáct procent, Brno o dvacet procent," zmínil příklady už ohlášených zdražení Jiří Svoboda. Rada města jednala tento týden o cenách budějovické teplárny, protože podnik patří stoprocentně městu.

Cenu ovlivňuje několik faktorů, například městu chybějí plánované dodávky z Temelína, odkud se měla již tuto zimu krýt za příznivou cenu přibližně třetina spotřeby v jihočeské metropoli. Teplovod z Jaderné elektrárny Temelín ale zatím nebyl dokončen, takže město musí dál spalovat uhlí, což zvyšuje výslednou cenu, protože je to zatíženo tak zvanými emisními povolenkami.

Pět procent ročně

I při chystaném odklonu od uhlí, například v zimě 2023/2024 už by skutečně měl být hotov přivaděč z Temelína, ale bude teplárna v příštích letech podle Jiřího Svobody teplo dále zdražovat. Od roku 2023 do roku 2030 má českobudějovická teplárna zdražovat ročně o pět procent a po roce 2030 o dvě procenta ročně. Předpokládá se to na základě jednání o dodávkách z Temelína a zároveň v souvislosti s tím, že ve Vrátě chce město stavět zařízení na energetické využití odpadů a ještě má v plánu nahradit část uhlí štěpkou a biomasou. Na dřevní štěpku už podle primátora teplárna vede tendr.

Budějovická teplárna převede část majetku na novou firmu

Plánované zvyšování cen by nemělo být vázáno na inflaci. "Vliv inflace je nulový. My víme, za kolik budeme nakupovat," uvedl Jiří Svoboda třeba ke smlouvě s firmou ČEZ o dodávkách z Temelína. Zároveň primátor zdůraznil, že snahou města je minimalizovat nárůst cen. Když se to přepočte na nějakou jednotku, například byt, je podle Jiřího Svobody zvýšení minimální.

Na letošek dvě procenta

Například pro letošek gigajoule od městské teplárny domácnost vyšel na 641 Kč včetně DPH. O 12 korun meziročně víc. Bylo to výrazně méně, než kolik činil očekávaný růst inflace. Znamenalo to zvýšení o dvě procenta oproti roku 2020.

Průměrná domácnost podle statistik teplárny ročně spotřebuje při obvyklé průměrné roční teplotě v našich zeměpisných šířkách zhruba 25 gigajoulů tepelné energie. Při obvyklé zimě, měla za vytápění a ohřev teplé vody domácnost zaplatit v roce 2021 celkem o 302 korun víc, měsíčně tedy o 25 Kč, než v roce 2020.

Budějovická teplárna zahajuje sezónu, 160 kilometrů potrubí zahřívá dva dny

Zvýšení tepla pro domácnosti jen o dvě procenta na rok 2021 vyzdvihl před rokem Tomáš Kollarczyk, člen vedení teplárny. „Jde o solidní výsledek, který je možné zajistit i díky vlastníkovi teplárny, městu České Budějovice, které stabilní cenu tepla upřednostňuje nad ziskem,“ zdůraznil Tomáš Kollarczyk.

Nákup na burze

Podle primátora Jiřího Svobody je pak cena pro velké průmyslové odběratele stanovována individuálně ve smlouvách s teplárnou.

Ohledně celkových nákupů energie se městu podařilo vyhnout se razantnějšímu dopadu současného zvýšení cen na městský rozpočet pro závěr roku i pro příští rok díky tomu, že nakupuje dlouhodobě dopředu. Podle náměstka primátora Iva Moravce město České Budějovice zajistilo nákup elektrické energie i zemního plynu na rok 2022 v dostatečném předstihu postupným nákupem na komoditní burze v letech 2019 – 2021. Cena zemního plynu je proti roku 2021 dokonce nižší, cena elektrické energie jen mírně vzrostla. "Současné ceny energie na trhu se tedy města nedotknou. Samozřejmě do budoucna je nutné počítat s rostoucími cenami energie," uvedl Ivo Moravec.

Přivaděč z Temelína

Tepelný přivaděč z Temelína, který výrazně ovlivní zásobování teplem v jihočeské metropoli, je hotov přibližně ze dvou třetin, ale aktuálně se na něm práce zastavily. Podle tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín Marka Svitáka nebude horkovod z Temelína připraven na dodávky od začátku topné sezóny 2022/2023. "Důvodem zdržení je úpadek původního dodavatele stavby – společnosti Tenza, kvůli které se práce v závěru loňského roku úplně zastavily. Současně bylo nutné provést nové výběrové řízení na dokončení tepelného napaječe v souladu s platnou legislativou," uvedl Marek Sviták.

Trubky ležící v polích využil neznámý sprejer k usměvavému dílu

"Aktuálně dokončujeme výběrové řízení na nového dodavatele stavby. Od vyhodnocení tendru a následně předpokládaného podpisu smlouvy se bude odvíjet obnovení prací a zahájení dodávek tepla. Naší snahou je dokončit stavbu napaječe a zahájit dodávky tepla co nejdříve," doplnil Marek Sviták.