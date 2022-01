"Nasedněte 12. až 14. února do valentýnských vozů dopravního podniku a vyznejte s námi lásku originálním způsobem. Valentýnská srdíčka totiž letos můžete svými vzkazy plnit i vy, a to ať už chcete vyznat lásku, potěšit blízké nebo nechat dalším cestujícím nebo našim kolegům milý vzkaz," říká k akci tisková mluvčí DPMCB Barbora Smudková. Stačí, když text na přání zašle zájemce do pondělí 31. ledna zprávou na Facebooku nebo e-mailem na marketing@dpmcb.cz. "O to, aby to vašemu vzkazu ve valentýnském voze slušelo, se už postaráme my," dodává Barbora Smudková.

Budějovice zavírají centrum pro průjezd aut, přidají most v Papírenské

Stovky srdíček nebudou v MHD jen na okrasu, DPMCB cestující vyzývá, aby si je i odnášeli a dělali s nimi radost dál. Nemusí přitom sbírat jen vzkazy adresované přímo jim, ve vozech naleznou i spoustu srdíček s láskyplnými texty či vzkazy od zaměstnanců podniku, které si mohou nechat na památku nebo je darovat svým blízkým.

„Pouze chceme cestující požádat, aby mysleli i na ostatní a nesbírali si srdíčka ve velkém. Stejně tak upozorňujeme, že do vozů budou ze zaslaných umístěny jen ty vzkazy, které budou v souznění se záměrem akce,“ dodává Barbora Smudková.