Kvůli běžeckým závodům bude omezen 2. října 2021 provoz v centru Českých Budějovic. Jsou povoleny úplné uzavírky komunikací – náměstí Přemysla Otakara II., Biskupská, Radniční, Široká, Střelecký a Sokolský ostrov, Zátkovo nábřeží a lávka v ulici U Lučního jezu / E. Pittera pro zajištění bezpečnosti účastníků běžeckého závodu NN Night run České Budějovice a Avon běh 2021.

Uzavírka je povolena v termínu: 2. 10. 2021 v čase od 11.00 do 22.00 hodin – náměstí Přemysla Otakara II. a v čase od 16.00 do 21.00 hodin – ostatní ulice. Objízdná trasa: Pouze pro MHD – zastávky Piaristická, náměstí Přemysla Otakara II. a Karla IV. (směr Senovážné náměstí) budou zrušeny bez náhrady, objízdná trasa pro MHD povede ulicemi Jirsíkova a Dukelská.

Zrušené zastávky MHD

Z důvodu konání běžeckého závodu Night run 2021 a uzavírky Náměstí Přemysla Otakara II. budou v sobotu 2. října 2021 od 11:00 do 22:30 hodin dočasně zrušeny tyto zastávky:

• Piaristická, • Náměstí Př. Otakara II., • Karla IV. (stanoviště ve směru Senovážné náměstí). Linky 21, 22 a 23 budou vedeny odklonem ulicemi Jirsíkova a Dukelská.

Stanoviště zastávky Karla IV. (ve směru na Náměstí Př. Otakara II.) bude sloužit pro příjezdy linek 21, 22 a 23 a současně i pro odjezdy těchto linek ve směru: • linka 21 – směr Nádraží › Havlíčkova kolonie, • linka 22 – směr Nádraží › Nemocnice/Papírenská - točna, • linka 23 – směr Parkoviště Jírovcova.

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Kněžská, náměstí Přemysla Otakara II., Kanovnická, Hroznová a parkoviště Senovážné náměstí. Důvodem je zajištění natáčení dalšího dílu seriálu Místo zločinu České Budějovice. Od 13. 10. do 17. 10. 2021 budou muset řidiči počítat s omezením na parkovišti Senovážné náměstí a od 16. 10. do 17. 10. 2021 také v ostatních jmenovaných ulicích. Dopravní značení B 28 – zákaz zastavení bude osazeno minimálně 7 dnů předem.

Aktuálně je v českých Budějovicích uzavřen kvůli rekonstrukci most v ulici Karla IV. Práce financované městem tady mají skončit nejpozději ve 2. polovině listopadu.

Společně Jihočeský kraj a město České Budějovice rekonstruují Plavskou ulici a ulici L. M. Pařízka za úplné uzavírky, která má skončit v prosinci. V jihočeské metropoli je také kvůli stavbě D3 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřena Dobrovodská ulice v úseku u budoucího tunelu Pohůrka. Toto omezení má trvat do srpna 2022. Zároveň je uzavřena Vidovská ulice na okraji Českých Budějovic kvůli stavbě D3.

Uzavírka u Včelné

Od 28. září je uzavřena kvůli výstavbě Jižní tangenty pro Jihočeský kraj silnice mezi Českými Budějovicemi a Včelnou a objízdná trasa vede po silnici I/3. Uzavírka je předpokládaná do 7. října 2021. Uzavření silnice na Včelnou bude znamenat i omezení ve veřejné dopravě. Například Dopravní podnik města České Budějovice dočasně zřídil novou linku 37 od úterý 28. 9. 2021 od 4.00 hodin. Další úpravy: - linka 7 bude zkrácena do úseku Máj, A. Barcala - Centrum Rožnov; - obsluha obcí Včelná a Boršov nad Vltavou bude v pracovních dnech zajištěna po objízdné trase náhradní autobusovou dopravou linky 37; - po dobu trvání tohoto opatření bude bez náhrady obousměrně zrušena zastávka Včelná, Pod Tratí; - po dobu trvání tohoto opatření bude přemístěna zastávka Včelná (obousměrně) o cca 50 m do Nádražní ulice v obci Včelná. Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do čtvrtka 7. října 2021.

Podobně bude omezena i doprava modrými autobusy, které dočasně zruší obsluhu zastávek v Lidické třídě v úseku od Mánesovy ulice po Rožnov a výjimkou bude jen několik školních spojů. Pro cestu do Včelné nebude možné použít ani cyklostezku mezi Rožnovem a Včelnou, protože tu zabralo staveniště a náhradní stezku pro pěší a cyklisty bude možné zřídit až po nynější uzavírce a překládce inženýrských sítí.

V okrese se také nedá projet přes Trocnov, kde se pro Jihočeský kraj staví nový most a kolem Strážkovic se při zkušebním provozu obchvatu projíždí v krátkém úseku směrem od Nové Vsi na semafory po provizorní komunikaci. Omezen provoz je také na mimoúrovňové křižovatce mezi Českým Vrbným, Bavorovicemi a Dasným kvůli rekonstrukci mostu na křižovatce.

Obchvat Strážkovic a nová kruhová křižovatka na Trocnov se týkají i mnohých řidičů z Jindřichohradecka, protože tudy vede oblíbená vedlejší dopravní trasa z Třeboně na Kaplici a Český Krumlov. V Trocnově ale stále trvá uzavírka silnice kvůli stavbě nového mostu přes železniční trať. Nový most o délce 162,5 m nahradí současné přemostění, které například neumožňovalo průjezd velkých kamionů, na jedné z vedlejších tras mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy je zakázka vysoutěžena na necelých 85 milionů korun a hotovo má být letos do konce roku.