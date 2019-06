Hodně důležité hlasování v pondělí 17. června 2019 čeká budějovické zastupitele. Po několika měsících mají obsadit post po odvolaném náměstkovi primátora pro dopravu Františkovi Konečném (ANO). Ten byl z funkce odvolán v březnu kvůli komplikacím s projektem chystané nové sportovní haly v jihočeské metropoli.

Kandidáta navrhne podle koaliční smlouvy hnutí ANO, jak Deníku potvrdil primátor Jiří Svoboda (ANO). „Toto portfolio jsme si vyjednali a zůstane nám. Kandidovat bude člen našeho klubu. Naši partneři to akceptují,“ uvedl Jiří Svoboda. Jméno ale prozradit nechtěl s tím, že se teprve před jednáním zastupitelstva bude podepisovat dodatek koaliční smlouvy.

Křeslo náměstka pro dopravu je v Budějovicích nevděčným úřadem. Nového náměstka pro dopravu čeká třeba hájení zájmů jihočeské metropole při stavbě dálnice nebo řešení problematiky parkování v Budějovicích. „Největším problémem, co se týká dopravy, je doprava,“ říká k tomu s úsměvem Jiří Svoboda. Primátor dodává, že se bohužel dlouhodobě řešily prioritně jiné problémy a až v posledních letech se začaly v jihočeské metropoli více stavět důležité komunikace. Řadu věcí nelze ani na úrovni města vyřešit. Dlouhodobě třeba chybí odvedení tranzitu pomocí dálnice, o což se musí postarat stát.

Koaliční partneři jsou připraveni kandidáta ANO podpořit. „Všichni s tím vyjádřili souhlas,“ potvrzuje náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB).

V budějovickém zastupitelstvu (45 členů) má nyní většinu koalice složená z ANO, HOPB, STAN a Čisté Budějovice a Lidovci a TOP 09 (27 hlasů).

Opozice chce ale využít situaci k možnému zredukování počtu náměstků. Koaliční smlouva (mezi ANO, HOPB, STAN a Čisté Budějovice a Lidovci a TOP 09) určuje nyní těchto postů šest.

NOVÝ NÁVRH

Už na minulém jednání zastupitelstva, kde se na adresu uprázdněného místa hodně diskutovalo, navrhl Petr Braný (KSČM), aby se tedy nový náměstek nevolil, jeho pozice zrušila a pouze se přerozdělily kompetence.

„Pořád trvám na tom, že je to nadbytečné,“ komentoval pro Deník počet náměstků Petr Braný a upozornil, že pro občana jsou nepřehledné jejich pravomoce, které se často překrývají.

Pirátský lídr v zastupitelstvu Lukáš Mareš chce v pondělí dokonce navrhnout, aby ubyly dva „uvolněné“ posty. Tedy, aby radnice přestala platit dva zastupitele, kteří se věnují politice na plný úvazek. A Lukáš Mareš do toho počítá i svou funkci šéfa výboru pro veřejnou správu a informační technologie. Výbor chce vést dál, ale už jen při svém občanském povolání.

Zároveň však Lukáš Mareš zdůrazňuje, že doprava potřebuje svého náměstka, mělo by tedy dojít i na přerozdělení kompetencí nynějších náměstků.

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) je ale rozdělení kompetencí a počet náměstků výsledkem koaličních jednání a se změnou se nepočítá. Nového šéfa dopravy čeká jeden z nejsložitějších postů ve městě. Podle náměstka primátora Juraje Thomy (HOPB) například bude muset u mnoha nynějších investičních akcí hájit zájmy města.

Lídr opoziční ODS Martin Kuba míní, že by to měl být člověk s manažerskou a politickou zkušeností a mimo jiné se snažit posílit nabídku různých druhů dopravy ve městě.

Do kompetencí nového náměstka primátora mají v Budějovicích patřit doprava, územní rozvoj, architektura a urbanismus či například dopravní podnik.