Další menší parkovací plocha je nachystána blíže terminálu, ale s kapacitou jen několik desítek vozů. Příjezd automobilem na letiště je nejlepší od města České Budějovice. Do areálu bývalého vojenského letiště, který je vzdálen od centra města několik kilometrů jižně, se nejlépe dostanou cestující po silnici z Českých Budějovic do Českého Krumlova, odbočovat budou v Plané, u jejíhož okraje se letiště nachází.

I autobusem

Z jihočeské metropole bude k cestě na letiště sloužit také autobusová linka číslo 40, která má od 2. srpna jezdit na trase Nádraží - Metropol - Letiště České Budějovice.

Budějovické letiště se připravuje na první let. Podívejte se, odkud ho sledovat

Chystaný první turistický let je završením mnohaletého úsilí, kdy bylo postupně bývalé vojenské letiště převedeno na veřejný mezinárodní provoz. Už delší dobu ale letiště slouží například menším soukromým letadlům nebo příležitostným letům. Startovaly odsud třeba některé mise českých vojáků do zahraničí. Pro pravidelný turistický provoz získal ale areál potřebné vybavení a certifikace až teď.

V minulých letech byl například vybudován nový terminál pro odbavení cestujících a splněny další požadavky třeba ohledně požární bezpečnosti.

Rozšíření provozu

V těchto dnech už se zásobuje i občerstvení v odbavovací zóně, které bude ve středu 2. srpna 2023 poprvé v provozu při turistickém letu. Ten bude pro ČEDOK a cestující dopraví do Turecka. Právě do Turecka a také do Řecka by tento rok měly směřovat první pravidelné turistické lety z Českých Budějovic. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby je klíčové, že se podařilo připravit zahájení turistického provozu a pokud bude úspěšný, mohly by se tyto lety pro příští sezonu rozšířit.

Na premiérový středeční let se netěší pouze účastníci zájezdu a všichni, kdo se na zprovoznění veřejného mezinárodního provozu na letišti a zavedení pravidelných turistických linek z jihu Čech podíleli. Ujít si ho nenechají ani fandové letectví, kteří plánují přílet i odlet Boeingu 737 sledovat. Pro tento účel je podle ředitele letiště Ivana Trhlíka nejvhodnější louka, která se táhne severně od terminálu.