Tak se uplatnil návrh primátora Jiřího Svobody (ANO) na odvolání náměstka při pondělním jednání zastupitelů. „Je to o politice, není to o žádné hale, ta je jen záminka. Je to první krok k tomu, aby se někteří na radnici zbavili hnutí ANO,“ okomentoval hlasování František Konečný.



Tento krok koalice, tvořené ANO, HOPB, STAN a Čisté Budějovice, TOP 09 a Lidovci, souvisí s plánovanou stavbou nového multifunkčního centra Dlouhá louka. V pondělí ji zařízli členové koaličního hnutí Občané pro Budějovice, kteří před jednáním zastupitelů oznámili, že jeho výstavbu nebudou dál podporovat. Přitom radnice už vyhlásila výběrové řízení na stavitele zařízení, jež má nahradit Sportovní halu na Sokolském ostrově, která je centrem amatérského i profesionálního sportu od roku 1985.



„V rámci koaličního vyjednávání po volbách jsme si vymínili revizi projektu připraveného minulou radou města, o kterém jsme pochybovali. Po několika měsících si nejsme jisti, zda jsme vůbec dostávali všechny relevantní informace a poslední posudek, který se k projektu staví kriticky, byl před námi dokonce utajován. Očekáváme, že koaliční partner z toho vyvodí důsledky, pro nás to každopádně znamená, že projekt nové sportovní haly by se v této podobě neměl realizovat,“ uvedl předseda zastupitelského klubu HOPB Juraj Thoma.



Při pondělním jednání měli zastupitelé původně projednat vyhlášení referenda k výstavbě nového centra. Ještě před schválením programu jednání Lukáš Mareš z Pirátů navrhl odvolat všechny členy rady za hnutí ANO kvůli dlouhodobě netransparentnímu postupu přípravy multifunkčního centra za víc než půl miliardy korun. Primátor navrhl odvolání svého náměstka náměstka Františka Konečného. Důvod zástupci koalice přímo nesdělili, ale z diskuze vyplynulo, že František Konečný např. pochybil, když minulý týden údajně zatajil posudek na projekt nové haly před ostatními zastupiteli.