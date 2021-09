Na začátku října bude zprovozněno dočasné miniOČKO v ambulancích v přízemí pavilonu I (budova bývalé interny) Nemocnice České Budějovice, a.s., kde budou dokončeny aplikace druhých dávek u osob očkovaných na výstavišti první dávkou 18. září a později.

„Očkování na výstavišti bylo zahájeno v lednu 2021 a k dnešnímu dni jeho pracovníci aplikovali 186 060 dávek vakcín. Českobudějovické OČKO je tak 5. nejvýkonnějším očkovacím centrem v zemi. Na jeho činnosti se kromě pracovníků Nemocnice České Budějovice, a.s. podílela řada dalších osob. Jim všem patří velké poděkování za obětavou službu ve prospěch Jihočechů,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.