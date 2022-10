Následná 2. etapa trvala od letošního července do září. „Došlo tam ke kompletní výměně oken i v chodbách, které vedou k tělocvičnám a také v zázemí tělocvičen, to znamená v šatnách, sprchách, kabinetech, nářaďovně i na WC,“ upřesnil Petr Holický. I tuto etapu dotací podpořil Jihočeský kraj, a to částkou 250 tisíc, město zaplatilo 387 tisíc korun.

Červenou Lhotu obsadily kočárky. Milovníci reborn panenek ladili k zámku

Vítězové si převzali odměnu

Soutěž Rozkvetlé město podporuje už několik let v Českých Budějovicích snahu občanů, kteří svými rozkvetlými okny, balkóny či předzahrádkami zkrášlují veřejný prostor. Konala se i letos. „Rozhodování o výhercích nebývá jednoduché, protože všechny květinové výzdoby jsou pěkné a zasloužily by si ocenění,“ uvedl v pondělí 17. října 2022 končící náměstek primátora Ivo Moravec.

Letos se opět soutěžilo ve dvou kategoriích. V jedné byly hodnoceny květiny zdobící okna a balkóny, druhá se zaměřila na předzahrádky, květinové záhony a další barevné kreativní výtvory. „Zvelebování našeho okolí je permanentní proces, ke kterému samozřejmě přispívá i město. Květiny jsou vidět prakticky na každém rohu a lidé to kvitují, protože pohled na tu krásu těší snad každého. Účastníkům naší tradiční soutěže děkuji a věřím, že jim finanční odměna udělá radost,“ dodal náměstek, v pondělí 17. října v obřadní síni radnice předal ocenění deseti ženám a také jednomu muži.