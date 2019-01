České Budějovice – Ulice Českých Budějovic byly stejně jako v předchozím roce i loni z hlediska bezpečnosti provozu ty nejhorší ze všech krajských měst v republice.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Vyplývá to ze statistiky, kterou zpracovává na základě policejních podkladů Česká pojišťovna.

Ta již pět let počítá takzvaný ČP Index, jeho hodnota vypovídá o bezpečnosti silnic v zastavěné oblasti okresních a krajských měst, tedy laicky řečeno od cedule k ceduli. V úvahu přitom bere počty smrtelných nehod, karambolů s vážným zraněním, na konečnou hodnotu má podstatný vliv i rychlost aut.

A právě v Českých Budějovicích přispívá k mizerným výsledkům nepřiměřená rychlost, která je ve zdejších ulicích rozšířeným nešvarem. „Vycházeli jsme z těchto vstupních údajů: počet obyvatel – 94 936, sedm usmrcených, z toho dva vlivem nepřiměřené rychlosti a dvacet čtyři těžce zranění, z nich tři vlivem nepřiměřené rychlosti,“ dokládá Dagmar Koutská z odboru komunikace České pojišťovny.

Že se příliš rychlá auta výrazně podílejí na statistikách nehod, dokládá i jihočeská policejní mluvčí Lenka Heřmanová. „V loňském roce bylo v Jihočeském kraji nedodržení předepsané rychlosti příčinou osmi set třiceti nehod, pět set zavinili řidiči, kteří nedali přednost, nesprávné předjíždění bylo za devadesáti nehodami a dvanáct set jich má na svědomí nesprávný způsob jízdy, tedy například nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo chybné přejíždění z pruhu do pruhu,“ vypočítala Heřmanová.

Dlouhodobě špatné výsledky Českých Budějovic přitom podle mluvčího České pojišťovny Václava Bálka nelze chápat jako špatnou vizitku práce policie.

Všechny problémy ale také není možné přičíst na vrub pouze místním řidičům. „Hodnoty ČP indexu by měly být také příspěvkem do diskuse pro zastupitelstva měst. Ta by si měla klást otázku, kam by se měla ubírat infrastruktura, vážně zvažovat řešení křižovatek, stavbu kruhových objezdů a podobně,“ naznačuje Bálek.

Podle primátora Českých Budějovic Juraje Thomy je reálným řešením této situace například integrovaný plán organizace dopravy a dále budování strategických dopravních staveb ve městě – propojení dopravních okruhů, zanádražní komunikace nebo propojení ulic Strakonická a Milady Horákové či rekonstrukce ulice Evžena Rošického.

„Určitě se nedá říct, že všechny českobudějovické komunikace jsou v optimálním stavu, ale nedá se ani tvrdit, že se po nich nedá jezdit. Naprosto klíčovou roli a zodpovědnost za dění na silnicích mají ale řidiči,“ uvedl primátor.