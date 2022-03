Hlavní dopravní změna spočívá v tom, že na severní stranu náměstí Přemysla Otakara II. bude zakázán vjezd automobilů. Navíc se třeba část Biskupské ulice stane jednosměrnou. Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) se na severní straně náměstí objeví i kontejnery se stromy.

V pondělí 21. března 2022 potvrdila návrh připravený radou města většina zastupitelů. Předcházela tomu ale dlouhá debata. A zazněla řada výhrad. Opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS) rovnou navrhl s ohledem na zmíněnou chystanou opravu plynovodu v Kněžské ulici dopravní projekt odložit, protože se nestihne do konce volebního období provést. Předseda klubu ODS Petr Maroš pak v diskuzi uvedl, že návrh předbíhá dobu a měl by se realizovat, až bude například hotový obchvat města. Naznačil, že by to mohlo ulehčit dopravní tlak v centru města.

Na náměstí Přemysla Otakara II. chce rada města změnit dopravní poměry a umístit stromy.Zdroj: magistrát města České Budějovice

Kritika také od šéfky Pirátů

Kriticky se za opoziční Piráty vyjádřila také předsedkyně klubu Zuzana Kudláčková. „Bydlím v centru v Krajinské ulici. Zklidnění dopravy rezidentům nepomůže. Vaše úprava zkomplikuje jízdu domů mnoha lidem,“ vyčetla vedení města Zuzana Kudláčková a připojila, že sama chodí pěšky, jezdí na kole, koloběžce i autem a dopravní poměry tedy dobře zná. Připojila i výtku, že zrušením parkování ubydou místa ke stání pro rezidenty.

Nezařazený zastupitel František Konečný upozornil na to, že pokud se jednou stane část Biskupské jednosměrnou, už se nikdy nemusí podařit prosadit v úředním řízení návrat k současnému stavu. Navíc odmítl postup rady města, kdy se nejprve připravil návrh a pak se teprve diskutuje v zastupitelstvu. Jenže vedení města reagovalo tím, že návrh se chystal několik let s různými prezentacemi a kdo chtěl, mohl se už některých prezentací účastnit.

Policisté uprchlíky lustrují, pomáhají jim s vízy i varují před podvodníky

Vhodná chvíle nebude nikdy

Případný celkový odklad změn ale za koalici v čele radnice odmítl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB) s tím, že žádná vhodnější chvilka nebude, že se podobné návrhy mnohokrát připravily, ale žádný se ještě nepodařilo prosadit. I kvůli argumentům, že není vhodná doba. Uznal, že se zkomplikuje cesta do centra města autem, ale to je právě cílem návrhu na zklidnění dopravy v centru. Připojil, že se nejedná o uchvátaný návrh a v reakci na některé výtky opozice zdůraznil Juraj Thoma, že nevidí důvod, proč projekt rady města shazovat ze stolu. Juraj Thoma k celkové debatě ještě konstatoval, že se ukazuje, jak je těžké podobnou debatu vést v zastupitelstvu. Protože věc, která vyžaduje odborné pohledy, nechce řada diskutujících akceptovat.

Jan Mádl (ČiB) z koalice pak zdůraznil, že rezidentům nikdo místa neubírá. Zpoplatnění nočního stání v centru by mělo naopak místa uvolnit.

Hasiči čtyřikrát vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Kde hořelo?

V debatě i od opozice ale zaznělo, že celkově je dobré jít směrem ke zklidnění dopravy. "Je to kompromis mezi úplným uzavřením a omezením," ocenil například člen klubu Pirátů Svatomír Mlčoch. Také on ale upozornil na to, že v územní komisi pro centrum města, která je poradním orgánem rady města, se věc vůbec neprojednávala. Jan Michl z ANO pak připomněl, že když se před několika lety dělal posudek na fresku v obřadní síni radnice při rekonstrukci malby, tak bylo konstatováno, že je poškozena prasklinami kvůli nadměrnému provozu na náměstí.

Podle Petra Holického by se měl návrh rady města realizovat ve dvou etapách, jednak dopravním značením, jednak stavebními úpravami. Nyní se začne konkrétně připravovat první etapa.