Ve středu dopoledne v první pracovní den uzavírky mezi Českými Budějovicemi a Včelnou se doprava v jihočeské metropoli změnila, ale hlavní tah na Český Krumlov byl průjezdný. Prodloužily se ovšem kolony v ulici Na Dlouhé louce směrem na jih a hůře se projíždělo křižovatkou u Dlouhého mostu, kde se tah na Český Krumlov střetává s vozidly, která směřují do centra Budějovic hlavně ze sídliště Máj.

Od 28. září je uzavřena kvůli výstavbě Jižní tangenty pro Jihočeský kraj silnice mezi Českými Budějovicemi a Včelnou a objízdná trasa vede po silnici I/3. Protože je ale zároveň uzavřena Plavská ulice, kterou společně rekonstruují Jihočeský kraj a město České Budějovice, tak se řada řidičů obávala kolapsu na silnici I/3, kde už tak panuje hustý provoz.

Silnice I/3 od Boršova nad Vltavou a Plané do Českých Budějovic ale byla průjezdná. Kolona od Českého Krumlova se sice například dopoledne kolem deváté hodiny tvořila ještě před Boršovem, pohybovala se ale plynule, byť velmi pomalu, směrem do Českých Budějovic. Napomohlo tomu možná i to, že byl pro čas uzavírky u Včelné zcela přeměněn kruháč u Litvínovic. Z Litvínovic se na něj nesmí vjet a betonové bloky byly také přestavěn tak, že od České Krumlova se v podstatě projíždí přímo.

Kvůli uzavírce na konci Lidické třídy změnila svou trasu i linka č. 7. českobudějovické MHD a stejně tak i některé linkové autobusy.

A jaké byly ohlasy na uzavírku na sociálních sítích?

Jel jsem v půl sedmé z Budějc do Krumlova, naproti to stálo až u Štilce.

Já jela od Kameňáku do Štecheráku hodinu a čtvrt…

Jízda vlakem bude asi rychlejší a bezpečnější. Nebude vlak ma taky vyluku. To by vlak ale musel jezdit..

Má někdo tip, jak uzavírku objet? Včera to byla z Krumlova do Budějovic tragédie, tak jsem raději jela zkratkama.

Děkuji za odpovědi, takže raději zůstanu u své delší a náročnější trasy. Jela jsem z Kameňáku na Vltavu "jen" 35 minut.

Jezdím od D.Třebonína, ráno v 7:15 byla kolona až u Kameňáku. Jela jsem do ČB na Plav a Roudné a tam vás to vyvede na Lidickou, cesta v pohodě.