Hlavně sestřičky, ale i záchranáře, maséry nebo zubaře a další zdravotníky vychovávají už 77 let na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické České Budějovice. K sedmičkovému výročí uspořádali akci Zdrávka pro všechny.

Akci Zdrávka pro všechny připravili na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích k 77. výročí zahájení výuky. Konal se den otevřených dveří, houslový koncert nebo reprezentační ples. | Foto: Archiv SZŠ a VOŠZ České Budějovice

Dvěma dny otevřených dveří nebo koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svěceného oslavila budějovická zdrávka 77. výročí zahájení výuky. „Připravili jsme akci Zdrávka pro všechny,“ říká k výročí Karel Štix, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a doplňuje, že největší zdravotnická škola na jihu Čech přichystala i reprezentační ples s neobvyklou módní přehlídkou.

„Vše se moc povedlo,“ těší Karla Štixe s tím, že akci zahájil jeden ze dvou dnů otevřených dveří. „Naši studenti, učitelé a všichni zaměstnanci ukázali, co se u nás učí a co všechno umíme. Sestřičky v ordinaci měřily tlak a prováděly glykemii z kapilární krve nebo seznamovali se zásadami první pomoci. Laboranti určovali krevní skupinu a dělali rozbor krve a zubní technici názorně předvedli, jak se vyrábějí zubní náhrady,“ vypočetl Karel Štix. Zájemci si mohli dopřát i masáž od masérů nebo vyzkoušet arteterapii, třeba poslech hudby. Zdrávka otevřela dveře dva dny po sobě.

Poděkování na koncertě

Součástí oslav ale nebyla jen ukázka toho, co se lze na škole naučit. Připraven byl také koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného pro bývalé a současné zaměstnance školy a pozvané hosty. „Když jsem dostal nabídku uspořádat společně s Jaroslavem Svěceným koncert, napadlo mě, že by bylo důstojné spojit krásnou hudbu s poděkováním těm, se kterými naše škola dlouhá léta spolupracuje,“ říká Karel Štix.

Doplňuje, že škola a její studenti a učitelé nežijí v uzavřené bublině. Ale získávají dovednosti a návyky, a vytvářejí si životní postoj zejména při praktických činnostech s pacienty a klienty v zařízeních, která na koncertu reprezentovala řada hostů. Karel Štix připojil, že do těchto zdravotnických a sociálních zařízení pak po maturitě nebo po vysoké škole také absolventi školy nastupují.

Setkání s krásnou hudbou se tak stalo zároveň poděkováním pro dvě desítky osobností za pomoc při vzdělávání a výchově nové generace profesionálů, které bude zdravotnictví potřebovat. „A zdůrazňuji, že by mělo být nejen našim přáním, ale také povinností udržet v našem zdravotním systému co nejvíce mladých lidí,“ dodává v širší souvislosti s výchovou nových zdravotníků Karel Štix. Mezi těmi, které škola ocenila, byli například i odborníci vyučující tam více než tři desítky let - ortoped EUC kliniky České Budějovice MUDr. Tomáš Fuit, primář oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice MUDr. Aleš Hejlek a Mgr. Rudolf Schneedörfler Business Unit Manager společnosti PROMEDICA Praha. Celkem to byly dvě desítky odborníků z oboru zdravotnictví nebo sociálních služeb.

Historie uniforem

Společenskou částí oslav byl také reprezentační ples zdravotnické školy, kde se o program postarali vedle kapely Melodikum z velké části studentky a studenti. Konala se třeba módní přehlídka, která ukázala historický vývoj pracovního oblečení a uniforem zdravotnických pracovníků, vystoupily i gymnastky pod vedením studentky Nikoly Bagové nebo mažoretka Tereza Hůdová. I předtančení bylo v režii studentky, i když bývalé, Moniky Markové.

Kdo se nestihl se životem školy seznámit nyní při říjnové akci Zdrávka pro všechny, dostane šanci ještě 21. listopadu nebo 10. ledna 2024 při dalších dnech otevřených dveří.