Budějovický Budvar pozastavil výrobu a dodávky piva pro ruský trh

Národní pivovar Budějovický Budvar pozastavil kvůli ruské invazi na Ukrajinu výrobu a dodávky piva určené pro ruský trh. V pondělí to Deníku potvrdila mluvčí pivovaru Barbora Bláhová. Podrobnosti ale nechtěla uvést - ani to, jaké druhy piva a v jakém objemu Budvar do Ruska aktuálně vyvážel.

Národní pivovar Budějovický Budvar. Ilustrační foto. | Foto: archiv pivovaru

Například v roce 2019 Budvar uvařil 1,67 milionu hektolitrů piva, z čehož do zahraničí vyvezl téměř 69 procent. Do Ruska tehdy mířilo zhruba deset procent ze všeho exportovaného piva. Mluvčí Budvaru Barbora Bláhová rovněž potvrdila, že národní pivovar je připravený pomoci s ubytováním Ukrajinců, kteří ze své země utíkají před válkou. Mluvčí doplnila, že podrobnosti nyní zástupci pivovaru řeší s příslušnými úřady, další informace k ubytování uprchlíků přitom Budvar poskytovat nebude. S odůvodněním, že si prostřednictvím této nešťastné události nechce dělat reklamu.