Z počátečních úsměvů se obličeje účastníků klání proměňovaly ve škleby. Čela se rosila, krůpěje potu i slzy stékaly po tvářích, oči všem rudly a soutěžící postupně doslova odpadávali. Emoce i fyziologické projevy ale udrželi na uzdě. Jen z backstage se stal „blicí koutek“, jak zvesela pronášel moderátor. „Bylo neuvěřitelné pozorovat souboj rozumu s tělem. Obdivuji silnou vůli posledních dvou finalistů,“ komentovala výkony soutěžících slečna v první řadě. „Bolí mě břicho,“ uvedl jeden z přeživších téměř v závěru. „Je to peklo,“ dodal jeho konkurent, který nakonec zvítězil a zachoval si poker face.

Jednoduchá pravidla

Účastníci soutěže smí jíst jen to, co jim pořadatelé podávají. Ve Fabrice to byly chilli omáčky, polévka, papričky, čokoláda i samotné extrakty z papriček. Vyhrává ten, kdo zůstane poslední. Ze soutěže lze odstoupit zvednutím ruky a sdělením "Končím". Končí také, pokud se pozvrací nebo napije připravené smetany.





Pravidla soutěže v pojídání chilli. Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Letos omáčky

Jak řekl produkční Fabriky Martin Matoušek, Chillifest s legendární pražskou skupinou Plechová huba už loni zaujal návštěvníky, a tak se rozhodli akci zopakovat. „První ročník byl na podzim, kdy je sklizeň papriček. Letos jsme vybrali jaro, protože jsme nenašli lepší termín,“ vysvětlil. I tak ale návštěvníkům měli co nabídnout. „Jsme asi jediný chillifest v březnu v republice. Je hlavně o omáčkách, ale i ty mají své kouzlo,“ usmíval se Martin Matoušek.

Pražení červi

Kromě soutěžení v pojídání extrémně pálivých pokrmů mohli zájemci ochutnávat i koupit široké spektrum výrobků na chillijarmarku. „Pozvali jsme čtyři prodejce studených omáček, nakládaných papriček, sušeného masa nebo pražených červů,“ přiblížil produkční klubu.

Na nádvoří připravovaly teplé pokrmy budějovické Hrancle a Donut s tebou. Pánové tu chystali hranolky s trhaným masem a pikantními dipy či bagely. Další stánek patřil známé firmě Pálíto. Daniel Všetečka vařil z vlastní produkce papriček a omáček chilli con carne nebo mexické placky s masem.

Z koníčku obživa

Papričky pěstoval nejdřív pro sebe a pak se oboru začal věnovat profesionálně. Vystudoval zemědělskou univerzitu. „Začalo to jako koníček. Jezdil jsem po soutěžích v pojídání pálivého a vyhrával jsem je, mimo jiné i Plechovou hubu. V posledním ročníku jsem založil firmu,“ pochlubil se 32letý Daniel Všetečka.

Na zahradě za Mělníkem postavil větší fóliový skleník a rozšířil svou pěstitelskou činnost. První rok sklidil 600 kilogramů chilli papriček. „Najednou jsme jich měli hrozně moc, a tak jsme začali vyrábět chilli omáčky, nakládat je, sušit. Portfolio se postupně rozšiřovalo, děláme třeba i extrapálivé lisované šťávy za studena,“ naznačil vousatý týpek.

Se stánkem vyráží na streetfood a chilli festivaly i různé farmářské trhy. „Jde o rodinný podnik, který nás baví, dokonce i uživí. Ale milionáři nejsme,“ smál se. S kamarádem provozuje veganské bistro v Praze. „Propojili jsme to s našimi omáčkami, ty jsou veganské,“ dodal s tím, že jejich produkty slaví úspěch i na mezinárodní dráze. Vyhráli totiž různé ceny v Londýně i Americe. „Naše omáčky tam hodnotili opravdoví experti, michelinští kuchaři, kteří nám dali i zpětnou vazbu a měli jsme tak srovnání s celosvětovou konkurencí,“ uvedl Všetečka.

Pálí a léčí

Chilli podle něj může mít i léčivé účinky, podporuje trávení a jinak působí blahodárně na lidský organismus. „Zrychluje metabolismus, podporuje tvorbu žaludečních kyselin, snižuje obsah cukru v krvi. Pomáhá i při spalování tuků a hubnutí, ale je třeba vyvinout i nějakou fyzickou aktivitu,“ naznačil pěstitel a prodejce chilli. Existují studie, že chilli bojuje proti rakovině. „Rostlinný alkaloid kapsaicin ničí rakovinotvorné buňky prostaty. Existují studie s řadou mužů, kterým chilli pomohlo. Ve farmacii se běžně používá kapsaicin do hřejivých mastí a náplastí,“ upřesnil Všetečka.

Nejhorší reakce na chilli a látky v něm obsažené podle něj jsou zvracení. „Když prochází zažívacím traktem, mohou se vyskytnout různé náběhy, stavy podobné zimnici, pocení a slzení, křeče v žaludku či žlučníkové záchvaty. Ještě na to ale nikdo neumřel. Vím jen o případu muže, který zemřel na druhotný projev: škytavku. Silné škytání mu protrhlo jícen,“ dodal.

Streetfood i raper

O dalším programu Fabriky se můžete dozvědět na sociálních sítích i webu. Podle Martina Matouška bude letos následovat několik podobně tematicky laděných festivalů i bohatý hudební program. „Hudební produkce pořádáme prakticky každý pátek a sobotu. Na našem nádvoří chystáme druhý ročník veganského festivalu nebo streetfood zaměřený na fastfood - přes pizzu až po kebab,“ zve zájemce.

Na dvoře Fabriky se standardně konají i koncerty pod otevřeným nebem. „Máme potvrzené zatím dva interprety. Jde o americkou hardcore kapelu Madball a rapera Stein27,“ zmínil Martin Matoušek.