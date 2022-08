Dopravní podnik připravil nyní náborovou kampaň, která zve za volant nováčky i zkušené profesionály. "Nikdy není pozdě zkusit něco nového, zejména, když je o vás dobře postaráno. Takové je poslání nové kampaně Dopravního podniku města České Budějovice, který do provozu MHD hledá další řidičky a řidiče. Těch je v Česku nedostatek, budějovický dopravce proto už šest let ve vlastní autoškole vyučuje nové profesionály plně připravené usednout za volant autobusů i trolejbusů," říká tisková mluvčí podniku Barbora Smudková. „Nenechte se zastavit pochybami. S námi to zvládnete,“ vyzývá podle Barbory Smudkové firma v kampani.