Mnozí řidiči, kteří pravidelně jezdí do jihočeské metropole, jen těžko hledají parkovací místo. Není výjimkou, že krouží po ulicích dlouhou chvíli, než najdou skulinu mezi auty, nejen v centru, ale i na plochách, které mají sloužit k odstavení vozidel ve velkém.

Město sice zprovoznilo nedávno třeba nové parkoviště v Jírovcově ulici, ale blíže centru je situace stále problematická. Třeba ke Sportovní hale u Stromovky má smysl zajíždět jen brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Jinak prakticky není šance objevit volné místo.

Vedení města proto připravuje u haly stavbu parkovacího domu s kapacitou minimálně 450 vozidel. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se už tento měsíc mají přihlásit firmy, které budou mít zájem o takzvané předběžné tržní konzultace. To znamená, že radnice s nimi povede jednání o parametrech budoucího parkovacího domu. Snahou je připravit co nejlepší zadávací podmínky pro veřejnou soutěž na zhotovitele. Ta bude výjimečná v tom, že vybraná firma objekt nejen postaví ale připraví i podklady pro stavební řízení.

České Budějovice by se tak mohly dočkat razantního navýšení parkovací kapacity poblíž centra města. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky vznikne u Sportovní haly, kde je nyní jen obyčejné parkoviště, čtyřpatrový objekt, který má pojmout nejméně 450 automobilů. "To je minimum. My vymezujeme území, kde bude parkovací dům stát a výšku," říká Viktor Lavička. Podrobnosti budou věcí projektantů, kapacita by mohla být i 500 vozů, ale ne na úkor základního pohodlí motoristů. "Rádi bychom, aby šířka stání byla větší než v některých obchodních domech, kde pomalu neotevřete dveře," vysvětluje Viktor Lavička. I další vybavení by mělo být na úrovni 21. století. "Možnost zaplacení v každém patře, výtahy, toalety, dohled," vypočítává Viktor Lavička.

Náměstek primátora zdůrazňuje, že objekt bude v docházkové vzdálenosti od centra. Mezi motoristy by určitě našel uživatele. "Když jedu do Budějovic, parkuji u soukromníka na Rudolfovské, kde to mám domluvené," popisuje třeba svou zkušenost s parkováním Zbyšek Vopátek ze Záboří a dodává, že v případě, že jde na finanční úřad, nechává vůz nedaleko zimního stadionu u Billy, kde už se ale platí, pokud zde nenakupujete. Jinak je v pracovním dnu legální odstavení auta opravdový oříšek.

Nejpozději v listopadu chce radnice vypsat veřejnou zakázku na dodavatele. Ten má mít na starosti i projektovou přípravu. "Dílo chceme realizovat metodou Design & Build, což bude v Budějovicích využito úplně poprvé, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za projekční přípravu díla,“ uvedl Viktor Lavička. „Tento postup umožňuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnění inovativních řešení a nese odpovědnost za zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace,“ dodává náměstek primátora. Kapacitu může ovlivnit třeba i to, jestli se bude na střeše parkovat nebo bude ozeleněna.

Náklady předběžně odhaduje radnice na 120 až 130 milionů korun bez DPH, stavba by měla začít v roce 2022. Parkovací poplatky mají být podle Viktora Lavičky 20 nebo 40 korun za deset hodin, tedy obdobné jako na záchytném parkovišti v Jírovcově ulici, kde se vloni navýšila kapacita. Nová parkovací místa mají přinést i šanci na zklidnění dopravy v centru města, kde radnice také připravuje změny.